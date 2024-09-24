Giriş Tarihi: 24.09.2024 10:40
Güncelleme Tarihi: 24.09.2024
11:06
SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERLERİ: Mourinho'dan 5 isme kesik! Scoutlar 3 ismi de beğenmedi
Son dakika Fenerbahçe haberleri: Jose Mourinho, 3-1'lik Galatasaray yenilgisi sonrası takıma neşteri vuruyor. Derbiden en az 5 ismi kulübeye çekecek olan Portekizli hoca, şimdiye kadar şans vermediği isimleri "Gösterin kendinizi" diyerek sahaya sürecek. Öte yandan Galatasaray derbisinde Avrupa'nın devlerinin scoutları tarafından izlenen 3 yıldız oyuncu gösterdikleri kötü performans sonrası zayıf not aldı. İşte son dakika haberinin detayları...