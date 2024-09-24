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Haberler Galeri SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERLERİ: Mourinho'dan 5 isme kesik! Scoutlar 3 ismi de beğenmedi
Giriş Tarihi: 24.09.2024 10:40 Güncelleme Tarihi: 24.09.2024 11:06

SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERLERİ: Mourinho'dan 5 isme kesik! Scoutlar 3 ismi de beğenmedi

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Jose Mourinho, 3-1'lik Galatasaray yenilgisi sonrası takıma neşteri vuruyor. Derbiden en az 5 ismi kulübeye çekecek olan Portekizli hoca, şimdiye kadar şans vermediği isimleri "Gösterin kendinizi" diyerek sahaya sürecek. Öte yandan Galatasaray derbisinde Avrupa'nın devlerinin scoutları tarafından izlenen 3 yıldız oyuncu gösterdikleri kötü performans sonrası zayıf not aldı. İşte son dakika haberinin detayları...

Samet YÜKSEL
SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERLERİ: Mourinho’dan 5 isme kesik! Scoutlar 3 ismi de beğenmedi

Son dakika haberleri... Kadıköy'de Galatasaray'a 3-1 yenilen Fenerbahçe'de Jose Mourinho, en az 5 ismi takımdan kesiyor. Kanarya'da derbide kötü performans gösteren 3 yıldız ismi hangi Avrupa devlerinin izlediği de ortaya çıktı. İşte tüm detaylar...

SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERLERİ: Mourinho’dan 5 isme kesik! Scoutlar 3 ismi de beğenmedi

Fenerbahçe'nin Kadıköy'de Galatasaray'a 3-1 yenilmesi tüm taşları yerinden oynatıyor...

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SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERLERİ: Mourinho’dan 5 isme kesik! Scoutlar 3 ismi de beğenmedi

Ağır yenilgi sonrası Avrupa basınında manşetleri süsleyen Jose Mourinho, bunun faturasını futbolcularına kesecek.

SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERLERİ: Mourinho’dan 5 isme kesik! Scoutlar 3 ismi de beğenmedi

Avrupa Ligi'nde perşembe günü oynanacak Union Saint-Gilloise karşılaşmasının hazırlıkları sürerken Portekizli hocanın sahaya büyük bir revizyonla çıkması bekleniyor.

SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERLERİ: Mourinho’dan 5 isme kesik! Scoutlar 3 ismi de beğenmedi

Tecrübeli hoca bugüne kadar oynatmadığı ya da az süre verdiği isimlere, "Buyrun beyler kendinizi gösterin ve formayı alın" diyecek.

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