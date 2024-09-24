SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERLERİ: Mourinho’dan 5 isme kesik! Scoutlar 3 ismi de beğenmedi

Son dakika haberleri... Kadıköy'de Galatasaray'a 3-1 yenilen Fenerbahçe'de Jose Mourinho, en az 5 ismi takımdan kesiyor. Kanarya'da derbide kötü performans gösteren 3 yıldız ismi hangi Avrupa devlerinin izlediği de ortaya çıktı. İşte tüm detaylar...