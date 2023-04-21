Son dakika Fenerbahçe haberleri: O açıklama sonrası tepkiler dinmiyor! Jesus'a şok sözler: "Ciddiye alınmaz, ikili (!) görüşmelerden mi etkileniyor?

Daha önce yaptığı açıklamayı tekrarlayan ve ligin sportif değerinin olmadığını söyleyen Portekizli teknik adam, "Bazı anlarda ligin sportif gerçekliği olduğunu düşünmüyordum ama biz sonuna kadar elimizden geleni yapacağız. Bir hata oldu ama takım bunu telafi etmesini bildi. Sonuna kadar savaştık." ifadelerini kullanmıştı.