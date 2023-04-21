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Haberler Galeri Son dakika Fenerbahçe haberleri: O açıklama sonrası tepkiler dinmiyor! Jesus'a şok sözler: "Ciddiye alınmaz, ikili (!) görüşmelerden mi etkileniyor?
Giriş Tarihi: 21.04.2023 13:07 Güncelleme Tarihi: 21.04.2023 13:07

Son dakika Fenerbahçe haberleri: O açıklama sonrası tepkiler dinmiyor! Jesus'a şok sözler: "Ciddiye alınmaz, ikili (!) görüşmelerden mi etkileniyor?

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Süper Lig'de şampiyonluk yarışı veren Fenerbahçe, 30. hafta maçında Medipol Başakşehir ile deplasmanda karşılaştı. Rakibini 1-0 geriden gelerek 2-1 mağlup eden sarı-lacivertlilerde en çok konuşulan isim, bir kez daha teknik direktör Jorge Jesus oldu. Portekizli çalıştırıcının maçın ardından yaptığı açıklamalar tepki çekerken, Jesus'a çarpıcı eleştiriler yapıldı. İşte tüm ayrıntılar...

Son dakika Fenerbahçe haberleri: O açıklama sonrası tepkiler dinmiyor! Jesus’a şok sözler: Ciddiye alınmaz, ikili ! görüşmelerden mi etkileniyor?

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Süper Lig'de şampiyonluk yarışı veren Fenerbahçe, 30. hafta maçında Medipol Başakşehir ile deplasmanda karşılaştı. Rakibini 1-0 geriden gelerek 2-1 mağlup eden sarı-lacivertlilerde en çok konuşulan isim, bir kez daha teknik direktör Jorge Jesus oldu. Portekizli çalıştırıcının maçın ardından yaptığı açıklamalar tepki çekerken, Jesus'a çarpıcı eleştiriler yapıldı. İşte tüm ayrıntılar.

Son dakika Fenerbahçe haberleri: O açıklama sonrası tepkiler dinmiyor! Jesus’a şok sözler: Ciddiye alınmaz, ikili ! görüşmelerden mi etkileniyor?

Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Medipol Başakşehir ile karşılaşan Fenerbahçe, 1-0 yenik duruma düşmesine karşın sahadan 2-1 galip ayrılmayı başardı.

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Son dakika Fenerbahçe haberleri: O açıklama sonrası tepkiler dinmiyor! Jesus’a şok sözler: Ciddiye alınmaz, ikili ! görüşmelerden mi etkileniyor?

Şampiyonluk yolunda çok kritik bir virajı dönen sarı-lacivertlilerde teknik direktör Jorge Jesus, maçın ardından yaptığı açıklamayla yine gündem oldu.

Son dakika Fenerbahçe haberleri: O açıklama sonrası tepkiler dinmiyor! Jesus’a şok sözler: Ciddiye alınmaz, ikili ! görüşmelerden mi etkileniyor?

Daha önce yaptığı açıklamayı tekrarlayan ve ligin sportif değerinin olmadığını söyleyen Portekizli teknik adam, "Bazı anlarda ligin sportif gerçekliği olduğunu düşünmüyordum ama biz sonuna kadar elimizden geleni yapacağız. Bir hata oldu ama takım bunu telafi etmesini bildi. Sonuna kadar savaştık." ifadelerini kullanmıştı.

Son dakika Fenerbahçe haberleri: O açıklama sonrası tepkiler dinmiyor! Jesus’a şok sözler: Ciddiye alınmaz, ikili ! görüşmelerden mi etkileniyor?

Jesus'un bu açıklamaları futbol dünyasında tepki çekerken, SABAH Spor'un usta yazarları tecrübeli teknik adamın açıklamalarını değerlendirdi.

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