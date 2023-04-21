Giriş Tarihi: 21.04.2023 13:07
Güncelleme Tarihi: 21.04.2023
13:07
Son dakika Fenerbahçe haberleri: O açıklama sonrası tepkiler dinmiyor! Jesus'a şok sözler: "Ciddiye alınmaz, ikili (!) görüşmelerden mi etkileniyor?
Son dakika Fenerbahçe haberleri: Süper Lig'de şampiyonluk yarışı veren Fenerbahçe, 30. hafta maçında Medipol Başakşehir ile deplasmanda karşılaştı. Rakibini 1-0 geriden gelerek 2-1 mağlup eden sarı-lacivertlilerde en çok konuşulan isim, bir kez daha teknik direktör Jorge Jesus oldu. Portekizli çalıştırıcının maçın ardından yaptığı açıklamalar tepki çekerken, Jesus'a çarpıcı eleştiriler yapıldı. İşte tüm ayrıntılar...