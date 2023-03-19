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Haberler Galeri Son dakika Fenerbahçe haberleri: Olaylı maçın pozisyonlarını Erman Toroğlu yorumladı! Alanyaspor - Fenerbahçe iptal edilen gol için flaş yorum...
Giriş Tarihi: 19.03.2023 22:50 Güncelleme Tarihi: 19.03.2023 22:55

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Olaylı maçın pozisyonlarını Erman Toroğlu yorumladı! Alanyaspor - Fenerbahçe iptal edilen gol için flaş yorum...

Son dakika Fenerbahçe haberleri... Süper Lig'in 26. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Alanyaspor'a konuk oldu. 1-0 geriye düştüğü karşılaşmadan 3-1 galip ayrılan sarı-lacivertliler, ligde puanını 54'e çıkarmayı başardı. Galatasaray'ın kaybettiği haftada puan farkını azaltmayı başaran Kanarya, zirveye yaklaştı. Birçok tartışmalı pozisyonun olduğu olaylı maçta, Jorge Jesus kırmızı kart görerek takımını yalnız bıraktı. A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, maçın ardından tüm tartışmalı pozisyonları değerlendirdi. İşte son dakika haberinin detayları...

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Olaylı maçın pozisyonlarını Erman Toroğlu yorumladı! Alanyaspor - Fenerbahçe iptal edilen gol için flaş yorum...

Son dakika haberleri... Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Corendon Alanyaspor ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Kırbıyık Holding Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip Fenerbahçe, geriden gelerek 3-1 kazandı.

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Olaylı maçın pozisyonlarını Erman Toroğlu yorumladı! Alanyaspor - Fenerbahçe iptal edilen gol için flaş yorum...

Corendon Alanyaspor, 4. dakikada Koulouris'in golüyle öne geçti. Bu gol önce yardımcı hakemin ofsayt uyarısıyla iptal edildi, daha sonra VAR incelemesi sonrası geçerli sayıldı.

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Son dakika Fenerbahçe haberleri: Olaylı maçın pozisyonlarını Erman Toroğlu yorumladı! Alanyaspor - Fenerbahçe iptal edilen gol için flaş yorum...

Fenerbahçe, 35. dakikada Diego Rossi ile eşitliği buldu ancak bu kez VAR uyarısıyla bu gol geçersiz sayıldı. Sarı lacivertli ekip, 65. dakikada Enner Valencia'nın penaltı golüyle skora eşitliği getirdi.

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Olaylı maçın pozisyonlarını Erman Toroğlu yorumladı! Alanyaspor - Fenerbahçe iptal edilen gol için flaş yorum...

Sarı lacivertliler, 85. dakikada VAR uyarısıyla penaltı kazandı. Enner Valencia, ikinci kez beyaz noktada hata yapmadı ve Süper Lig'deki gol sayısını 25'e yükseltti. Fenerbahçe, 90+2'de Emre Mor'un ceza sahası dışından attığı golle 3 puanı perçinledi.

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Olaylı maçın pozisyonlarını Erman Toroğlu yorumladı! Alanyaspor - Fenerbahçe iptal edilen gol için flaş yorum...

F.BAHÇE'NİN GOLÜ İPTAL EDİLDİ

Fenerbahçe'nin 35. dakikada Diego Rossi ile bulduğu gol VAR uyarısıyla iptal edildi.

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