Son dakika Fenerbahçe haberleri: Olaylı maçın pozisyonlarını Erman Toroğlu yorumladı! Alanyaspor - Fenerbahçe iptal edilen gol için flaş yorum...

Son dakika Fenerbahçe haberleri... Süper Lig'in 26. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Alanyaspor'a konuk oldu. 1-0 geriye düştüğü karşılaşmadan 3-1 galip ayrılan sarı-lacivertliler, ligde puanını 54'e çıkarmayı başardı. Galatasaray'ın kaybettiği haftada puan farkını azaltmayı başaran Kanarya, zirveye yaklaştı. Birçok tartışmalı pozisyonun olduğu olaylı maçta, Jorge Jesus kırmızı kart görerek takımını yalnız bıraktı. A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, maçın ardından tüm tartışmalı pozisyonları değerlendirdi. İşte son dakika haberinin detayları...