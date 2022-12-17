Giriş Tarihi: 17.12.2022 09:30
Güncelleme Tarihi: 17.12.2022
09:30
Son dakika Fenerbahçe haberleri: Paylaşılamayan adam Jorge Jesus! Brezilya'dan sonra bir dünya devi daha...
Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe'nin bu sezonki başarılı gidişatında büyük pay sahibi olan tecrübeli teknik adam Jorge Jesus'un adı transferle anılmaya devam ediyor. Son olarak Brezilya Milli Takımı'nın başına geçeceği konuşulan 68 yaşındaki teknik adama bir başka dünya devi daha talip oldu. İşte transfer haberinin tüm detayları...