Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe'nin bu sezonki başarılı gidişatında büyük pay sahibi olan tecrübeli teknik adam Jorge Jesus'un adı transferle anılmaya devam ediyor. Son olarak Brezilya Milli Takımı'nın başına geçeceği konuşulan 68 yaşındaki teknik adama bir başka dünya devi daha talip oldu. İşte transfer haberinin tüm detayları...