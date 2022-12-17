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Haberler Galeri Son dakika Fenerbahçe haberleri: Paylaşılamayan adam Jorge Jesus! Brezilya'dan sonra bir dünya devi daha...
Giriş Tarihi: 17.12.2022 09:30 Güncelleme Tarihi: 17.12.2022 09:30

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Paylaşılamayan adam Jorge Jesus! Brezilya'dan sonra bir dünya devi daha...

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe'nin bu sezonki başarılı gidişatında büyük pay sahibi olan tecrübeli teknik adam Jorge Jesus'un adı transferle anılmaya devam ediyor. Son olarak Brezilya Milli Takımı'nın başına geçeceği konuşulan 68 yaşındaki teknik adama bir başka dünya devi daha talip oldu. İşte transfer haberinin tüm detayları...

CEYHUN SAMET YÜKSEL
Son dakika Fenerbahçe haberleri: Paylaşılamayan adam Jorge Jesus! Brezilya’dan sonra bir dünya devi daha...

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe'nin bu sezonki başarılı gidişatında büyük pay sahibi olan tecrübeli teknik adam Jorge Jesus'un adı transferle anılmaya devam ediyor. Son olarak Brezilya Milli Takımı'nın başına geçeceği konuşulan 68 yaşındaki teknik adama bir başka dünya devi daha talip oldu. İşte transfer haberinin tüm detayları...

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Paylaşılamayan adam Jorge Jesus! Brezilya’dan sonra bir dünya devi daha...

Fenerbahçe'nin tecrübeli teknik adamı Jorge Jesus'un adı transfer dedikodularına karışmaya devam ediyor.

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Son dakika Fenerbahçe haberleri: Paylaşılamayan adam Jorge Jesus! Brezilya’dan sonra bir dünya devi daha...

Sezon başında Fenerbahçe'nin başına geçen ve sarı-lacivertlilerde hem taraftarı hem de camiayı kenetleyen Portekizli teknik adamla son olarak Brezilya Milli Takımı ilgilenmişti.

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Paylaşılamayan adam Jorge Jesus! Brezilya’dan sonra bir dünya devi daha...

DÜNYA KUPASI SONRASI TITE AYRILDI

2022 Dünya Kupası çeyrek finalinde Hırvatistan'la karşılaşan Brezilya, büyük bir şok yaşamış ve penaltılar sonrası turnuvaya veda etmişti.

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Paylaşılamayan adam Jorge Jesus! Brezilya’dan sonra bir dünya devi daha...

Sambacılar için turnuvanın sona ermesinin ardından teknik direktör Tite görevini bıraktığını açıklamış ve Brezilya, yeni teknik direktör arayışlarına başlamıştı.

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