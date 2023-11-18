Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Son dakika Fenerbahçe haberleri: Real Madrid Arda Güler için kararını verdi! Fenerbahçe'nin gündeme damga vurmuştu...
Giriş Tarihi: 18.11.2023 18:10 Güncelleme Tarihi: 18.11.2023 18:20

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Real Madrid Arda Güler için kararını verdi! Fenerbahçe'nin gündeme damga vurmuştu...

Son dakika Fenerbahçe haberleri… Fenerbahçe altyapısından Real Madrid'e uzanan bir kariyere imza atan genç yıldız Arda Güler, kısa sürede yaşadığı gelişmeyle dünyanın futbolunun dikkatini çekmişti. Yaz transfer döneminin en çok konuşulan ismi olan milli oyuncu, İspanyol devi Real Madrid'e transferiyle Fenerbahçe taraftarlarını ve ülkesini gururlandırdı. 18 yaşındaki genç oyuncu, Real Madrid'de yaşadığı şanssız sakatlıklardan dolayı henüz forma şansı bulamadı. Bu sırada da Fenerbahçe, oyuncu için yeniden devreye girdi. Real Madrid ise gündeme oturan gelişme için kararını verdi. İşte son dakika haberinin detayları…

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Real Madrid Arda Güler için kararını verdi! Fenerbahçe’nin gündeme damga vurmuştu...

Son dakika haberleri… Türk futbolunun geleceği adına oldukça büyük önem arz eden genç yıldız Arda Güler, yaz transfer döneminde Fenerbahçe'den Real Madrid'e transfer oldu.

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Real Madrid Arda Güler için kararını verdi! Fenerbahçe’nin gündeme damga vurmuştu...

Sarı-lacivertli formayla kısa sürede gösterdiği performans, dünya futbolunda ses getirirken birçok büyük takım da peşine düştü.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Son dakika Fenerbahçe haberleri: Real Madrid Arda Güler için kararını verdi! Fenerbahçe’nin gündeme damga vurmuştu...

İspanyol devleri Real Madrid ve Barcelona'yı transfer yarışına sokan Arda Güler, tercihini Madrid ekibinden yana kullandı.

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Real Madrid Arda Güler için kararını verdi! Fenerbahçe’nin gündeme damga vurmuştu...

Ancak Real Madrid'e transfer olduktan sonra sakatlıklarla boğuşan genç oyuncu, henüz forma şansı bulamadı.

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Real Madrid Arda Güler için kararını verdi! Fenerbahçe’nin gündeme damga vurmuştu...

Üst üste yaşadığı 3 sakatlıkla birlikte şanssız bir başlangıç yaşayan Arda Güler'in yakın zamanda yeniden sahalara dönmesi bekleniyor.

SON DAKİKA