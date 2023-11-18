Giriş Tarihi: 18.11.2023 18:10 Güncelleme Tarihi: 18.11.2023 18:20

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Real Madrid Arda Güler için kararını verdi! Fenerbahçe'nin gündeme damga vurmuştu...

Son dakika Fenerbahçe haberleri… Fenerbahçe altyapısından Real Madrid'e uzanan bir kariyere imza atan genç yıldız Arda Güler, kısa sürede yaşadığı gelişmeyle dünyanın futbolunun dikkatini çekmişti. Yaz transfer döneminin en çok konuşulan ismi olan milli oyuncu, İspanyol devi Real Madrid'e transferiyle Fenerbahçe taraftarlarını ve ülkesini gururlandırdı. 18 yaşındaki genç oyuncu, Real Madrid'de yaşadığı şanssız sakatlıklardan dolayı henüz forma şansı bulamadı. Bu sırada da Fenerbahçe, oyuncu için yeniden devreye girdi. Real Madrid ise gündeme oturan gelişme için kararını verdi. İşte son dakika haberinin detayları…