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Haberler Galeri Son dakika Fenerbahçe haberleri: Samet Akaydın gerçeği ortaya çıktı! Fenerbahçe'yle ilk anlaşma tarihini açıkladı...
Giriş Tarihi: 12.01.2023 10:38 Güncelleme Tarihi: 12.01.2023 10:39

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Samet Akaydın gerçeği ortaya çıktı! Fenerbahçe'yle ilk anlaşma tarihini açıkladı...

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Devre arası transfer çalışmalarına başlayan Fenerbahçe, ilk imzayı Adana Demirspor'dan Samet Akaydın'a attırdı ve milli futbolcuyla 3.5+1 yıllık sözleşme imzaladı. 28 yaşındaki stoper için Adana Demirspor'a 3.7 milyon Euro bonservis ödeyen sarı-lacivertlilerde Samet, formanın hakkını vereceğini ifade etti. Milli futbolcuyla ilgili flaş gerçek ortaya çıkarken, Fenerbahçe'yle anlaştığı ilk tarih açıklandı...

CEYHUN SAMET YÜKSEL
Son dakika Fenerbahçe haberleri: Samet Akaydın gerçeği ortaya çıktı! Fenerbahçe’yle ilk anlaşma tarihini açıkladı...

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Devre arası transfer çalışmalarına başlayan Fenerbahçe, ilk imzayı Adana Demirspor'dan Samet Akaydın'a attırdı ve milli futbolcuyla 3.5+1 yıllık sözleşme imzaladı. 28 yaşındaki stoper için Adana Demirspor'a 3.7 milyon Euro bonservis ödeyen sarı-lacivertlilerde Samet, formanın hakkını vereceğini ifade etti. Milli futbolcuyla ilgili flaş gerçek ortaya çıkarken, Fenerbahçe'yle anlaştığı ilk tarih açıklandı...

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Samet Akaydın gerçeği ortaya çıktı! Fenerbahçe’yle ilk anlaşma tarihini açıkladı...

Fenerbahçe, ara transfer döneminin ilk hamlesini gerçekleştirdi ve Adana Demirspor'dan Samet Akaydın ile 3.5+1 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

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Son dakika Fenerbahçe haberleri: Samet Akaydın gerçeği ortaya çıktı! Fenerbahçe’yle ilk anlaşma tarihini açıkladı...

Fenerbahçe Kulübünden Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) yer alan açıklamada, Adana Demirspor Kulübüne 3,7 milyon avro bonservis ödeneceği bildirildi.

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Samet Akaydın gerçeği ortaya çıktı! Fenerbahçe’yle ilk anlaşma tarihini açıkladı...

Jesus'un Süper Lig'den en çok istediği transferin Samet olduğu ifade edilirken, 28 yaşındaki futbolcu, "Fenerbahçe için savaşmaya, çubuklunun hakkını vermeye geldim" diye konuştu.

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Samet Akaydın gerçeği ortaya çıktı! Fenerbahçe’yle ilk anlaşma tarihini açıkladı...

İLK KEŞFEDEN İSİM KONUŞTU!

Adana Demirspor'da yıldızı parlayan, milli takım formasını kapan 28 yaşındaki oyuncuyu, onu Trabzon İdmanocağı'nda ilk keşfeden isim Kamil Aydın'a sorduk.

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