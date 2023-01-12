Son dakika Fenerbahçe haberleri: Devre arası transfer çalışmalarına başlayan Fenerbahçe, ilk imzayı Adana Demirspor'dan Samet Akaydın'a attırdı ve milli futbolcuyla 3.5+1 yıllık sözleşme imzaladı. 28 yaşındaki stoper için Adana Demirspor'a 3.7 milyon Euro bonservis ödeyen sarı-lacivertlilerde Samet, formanın hakkını vereceğini ifade etti. Milli futbolcuyla ilgili flaş gerçek ortaya çıkarken, Fenerbahçe'yle anlaştığı ilk tarih açıklandı...