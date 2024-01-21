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Haberler Galeri Son dakika Fenerbahçe haberleri: Samsunspor maçında Edin Dzeko’dan damga vuran hareket! İsmail Kartal’a döndü ve…
Giriş Tarihi: 21.01.2024 18:11 Güncelleme Tarihi: 21.01.2024 18:12

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Samsunspor maçında Edin Dzeko’dan damga vuran hareket! İsmail Kartal’a döndü ve…

Son dakika Fenerbahçe haberleri… Süper Lig'de futbol heyecanı hız kesmeden devam ediyor. Ligde lider Fenerbahçe, sahasında son sıralarda yer alan Samsunspor'u konuk etti. Mücadeleye iyi başlayan sarı-lacivertli ekip, erken bulduğu golle öne geçmeyi başarsa da sonunu getiremedi. Karşılaşmadan 1-1'lik beraberlikle ayrılan Kanarya, 3 haftalık galibiyet serisinin ardından ilk kez puan kaybetti. Samsunspor ile oynanan maça damga vuran an ise Edin Dzeko'dan geldi. Teknik direktörü İsmail Kartal'a dönen golcü futbolcu, büyük olay yarattı. İşte son dakika haberinin detayları…

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Samsunspor maçında Edin Dzeko’dan damga vuran hareket! İsmail Kartal’a döndü ve…

Son dakika haberleri… Süper Lig'de futbol heyecanı devam ediyor. Bu sezon şampiyonluğun en büyük favorilerinden birisi olan Fenerbahçe, sahasında Samsunspor'u konuk etti.

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Samsunspor maçında Edin Dzeko’dan damga vuran hareket! İsmail Kartal’a döndü ve…

Evinde oynadığı karşılaşmaya mutlak 3 puan beklentisiyle çıkan sarı-lacivertliler, beklenmedik bir skorla karşı karşıya kaldı.

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Son dakika Fenerbahçe haberleri: Samsunspor maçında Edin Dzeko’dan damga vuran hareket! İsmail Kartal’a döndü ve…

İrfan Can Kahveci'nin 12. dakikada attığı golle 1-0 öne geçen Fenerbahçe, maçın ikinci yarısında yediği golle sahadan 1 puanla ayrıldı.

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Samsunspor maçında Edin Dzeko’dan damga vuran hareket! İsmail Kartal’a döndü ve…

Karşılaşmanın ikinci yarısına etkisiz başlayan Fenerbahçe, oyunun büyük bir bölümünü kendi alanında kabul etti.

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Samsunspor maçında Edin Dzeko’dan damga vuran hareket! İsmail Kartal’a döndü ve…

Samsunspor, 63. dakikada Emre Kılınç'ın golüyle beraberliği yakaladı. Beraberliğin ardından teknik direktör İsmail Kartal, üstünlüğü yakalamak adına hamleler yapsa da sarı-lacivertliler golü bulmayı başaramadı ve müsabaka 1-1 eşitlikle sona erdi.

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