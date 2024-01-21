Son dakika Fenerbahçe haberleri: Samsunspor maçında Edin Dzeko’dan damga vuran hareket! İsmail Kartal’a döndü ve…

Giriş Tarihi: 21.01.2024 18:11
Güncelleme Tarihi: 21.01.2024
18:12
Son dakika Fenerbahçe haberleri… Süper Lig'de futbol heyecanı hız kesmeden devam ediyor. Ligde lider Fenerbahçe, sahasında son sıralarda yer alan Samsunspor'u konuk etti. Mücadeleye iyi başlayan sarı-lacivertli ekip, erken bulduğu golle öne geçmeyi başarsa da sonunu getiremedi. Karşılaşmadan 1-1'lik beraberlikle ayrılan Kanarya, 3 haftalık galibiyet serisinin ardından ilk kez puan kaybetti. Samsunspor ile oynanan maça damga vuran an ise Edin Dzeko'dan geldi. Teknik direktörü İsmail Kartal'a dönen golcü futbolcu, büyük olay yarattı. İşte son dakika haberinin detayları…