Giriş Tarihi: 20.02.2024 20:47
Güncelleme Tarihi: 20.02.2024
20:50
Son dakika Fenerbahçe haberleri: Sebastian Szymanski dünya devine imzayı atıyor! Bonservisi bile belli oldu: İşte Fenerbahçelileri yıkan o haber…
Son dakika Fenerbahçe haberleri… Süper Lig'de bu sezon yoluna İsmail Kartal yönetiminde devam eden Fenerbahçe, ligde son olarak Çaykur Rizespor'u deplasmanda mağlup etmeyi başardı. Bu galibiyetle birlikte puanını 67 yapan sarı-lacivertli ekip, şampiyonluk yarışında Galatasaray'ı takip etmeyi sürdürdü. Bir yandan da flaş transfer gelişmeleri yaşayan Fenerbahçe'de sezonun yıldız isimlerinden Sebastian Szymanski'nin yeni adresi belli oldu. İşte son dakika haberinin detayları…