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Haberler Galeri Son dakika Fenerbahçe haberleri: Sebastian Szymanski dünya devine imzayı atıyor! Bonservisi bile belli oldu: İşte Fenerbahçelileri yıkan o haber…
Giriş Tarihi: 20.02.2024 20:47 Güncelleme Tarihi: 20.02.2024 20:50

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Sebastian Szymanski dünya devine imzayı atıyor! Bonservisi bile belli oldu: İşte Fenerbahçelileri yıkan o haber…

Son dakika Fenerbahçe haberleri… Süper Lig'de bu sezon yoluna İsmail Kartal yönetiminde devam eden Fenerbahçe, ligde son olarak Çaykur Rizespor'u deplasmanda mağlup etmeyi başardı. Bu galibiyetle birlikte puanını 67 yapan sarı-lacivertli ekip, şampiyonluk yarışında Galatasaray'ı takip etmeyi sürdürdü. Bir yandan da flaş transfer gelişmeleri yaşayan Fenerbahçe'de sezonun yıldız isimlerinden Sebastian Szymanski'nin yeni adresi belli oldu. İşte son dakika haberinin detayları…

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Sebastian Szymanski dünya devine imzayı atıyor! Bonservisi bile belli oldu: İşte Fenerbahçelileri yıkan o haber…

Son dakika haberleri… Süper Lig'de sezona flaş bir giriş yapan Fenerbahçe, üst üste aldığı galibiyetlerle şampiyonluğun en büyük adayı olduğunu gösterdi.

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Sebastian Szymanski dünya devine imzayı atıyor! Bonservisi bile belli oldu: İşte Fenerbahçelileri yıkan o haber…

İsmail Kartal ile başlanan yeni sezonda oldukça etkileyici sonuçlar alan sarı-lacivertliler, geçtiğimiz hafta oynanan Alanyaspor maçında yaşadığı puan kaybıyla zirveden geriye düştü.

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Son dakika Fenerbahçe haberleri: Sebastian Szymanski dünya devine imzayı atıyor! Bonservisi bile belli oldu: İşte Fenerbahçelileri yıkan o haber…

Rakibi Galatasaray ile kıyasıya bir zirve yarışında olan Kanarya, son olarak Çaykur Rizespor deplasmanına konuk oldu.

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Sebastian Szymanski dünya devine imzayı atıyor! Bonservisi bile belli oldu: İşte Fenerbahçelileri yıkan o haber…

Yoğun yağış altında zorlu geçen mücadeleden 3-1'lik galibiyetle ayrılan Fenerbahçe, puanını 67 yaparak zirve takibini sürdürdü.

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Sebastian Szymanski dünya devine imzayı atıyor! Bonservisi bile belli oldu: İşte Fenerbahçelileri yıkan o haber…

Sezon sonunda ipi göğüsleyerek uzun süredir devam eden şampiyonluk hasretini sona erdirmek isteyen Fenerbahçe'de flaş bir transfer gelişmesi yaşandı.

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