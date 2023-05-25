Giriş Tarihi: 25.05.2023 00:09 Güncelleme Tarihi: 25.05.2023 00:11

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Serdar Dursun’un yeni adresi belli oldu! Süper Lig’de kalacak derken sürpriz takıma gidiyor…

Son dakika Fenerbahçe haberleri… Süper Lig'de sezonun son haftalarına girilirken şampiyonluk için şansı bulunan Fenerbahçe, Galatasaray'ın kalan 2 maçta da puan kaybetmesini bekleyecek. Ligde son olarak Trabzonspor'u evinde 3-1 mağlup eden sarı-lacivertli ekip, Galatasaray'ın Ankaragücü'ne konuk olacağı maçta Antalyaspor ile karşılaşacak. Bir yandan da gelecek sezonun hazırlıklarına başlayan sarı-lacivertlilerde tecrübeli golcü Serdar Dursun için flaş bir gelişme yaşandı. İşte son dakika haberinin detayları…