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Haberler Galeri Son dakika Fenerbahçe haberleri: Serdar Dursun’un yeni adresi belli oldu! Süper Lig’de kalacak derken sürpriz takıma gidiyor…
Giriş Tarihi: 25.05.2023 00:09 Güncelleme Tarihi: 25.05.2023 00:11

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Serdar Dursun’un yeni adresi belli oldu! Süper Lig’de kalacak derken sürpriz takıma gidiyor…

Son dakika Fenerbahçe haberleri… Süper Lig'de sezonun son haftalarına girilirken şampiyonluk için şansı bulunan Fenerbahçe, Galatasaray'ın kalan 2 maçta da puan kaybetmesini bekleyecek. Ligde son olarak Trabzonspor'u evinde 3-1 mağlup eden sarı-lacivertli ekip, Galatasaray'ın Ankaragücü'ne konuk olacağı maçta Antalyaspor ile karşılaşacak. Bir yandan da gelecek sezonun hazırlıklarına başlayan sarı-lacivertlilerde tecrübeli golcü Serdar Dursun için flaş bir gelişme yaşandı. İşte son dakika haberinin detayları…

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Serdar Dursun’un yeni adresi belli oldu! Süper Lig’de kalacak derken sürpriz takıma gidiyor…

Son dakika haberleri… Jorge Jesus yönetiminde Süper Lig'in 2022-2023 sezonuna adım atan Fenerbahçe, flaş bir başlangıç yapmıştı.

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Serdar Dursun’un yeni adresi belli oldu! Süper Lig’de kalacak derken sürpriz takıma gidiyor…

Ligin ilk 10 haftasında aldığı bol gollü galibiyetlerle taraftarını mest eden sarı-lacivertliler, ilerleyen haftalarda sert bir düşüş yaşadı.

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Son dakika Fenerbahçe haberleri: Serdar Dursun’un yeni adresi belli oldu! Süper Lig’de kalacak derken sürpriz takıma gidiyor…

Üst üste puan kayıplarıyla birlikte liderli Galatasaray'a kaptıran Kanarya, rakibinin gerisinde kaldı.

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Serdar Dursun’un yeni adresi belli oldu! Süper Lig’de kalacak derken sürpriz takıma gidiyor…

Ligin son haftalarında şampiyonluk için şansı bulunan Fenerbahçe, kalan 2 maçta rakibinin puan kayıplarını bekleyecek.

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Serdar Dursun’un yeni adresi belli oldu! Süper Lig’de kalacak derken sürpriz takıma gidiyor…

Bu sırada gelecek sezon için de planlamasını yapan sarı-lacivertli ekipte flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor.

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