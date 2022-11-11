Giriş Tarihi: 11.11.2022 21:39 Güncelleme Tarihi: 11.11.2022 21:41

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Serdar Dursun’un yeni adresi belli oluyor! Almanya’ya geri dönecek derken sürpriz takım devrede…

Son dakika Fenerbahçe haberleri… Futbolda yeni sezona Jorge Jesus yönetiminde giren Fenerbahçe, hem Süper Lig'de hem de Avrupa Ligi'nde doludizgin yoluna devam ediyor. Sarı-lacivertli ekibin yükselen performansı nedeniyle kadroda kendisine yer bulmakta zorlanan Serdar Dursun, formda golcülerin arkasında kaldı. Bu nedenle Fenerbahçe'den ayrılması kısa süre içerisinde beklenen milli forvetin Almanya'ya geri dönebileceği konuşuluyordu. Ancak son gelen haberler, Serdar Dursun'un sürpriz bir takıma imza atabileceği yönünde. İşte son dakika haberinin detayları…