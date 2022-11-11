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Haberler Galeri Son dakika Fenerbahçe haberleri: Serdar Dursun’un yeni adresi belli oluyor! Almanya’ya geri dönecek derken sürpriz takım devrede…
Giriş Tarihi: 11.11.2022 21:39 Güncelleme Tarihi: 11.11.2022 21:41

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Serdar Dursun’un yeni adresi belli oluyor! Almanya’ya geri dönecek derken sürpriz takım devrede…

Son dakika Fenerbahçe haberleri… Futbolda yeni sezona Jorge Jesus yönetiminde giren Fenerbahçe, hem Süper Lig'de hem de Avrupa Ligi'nde doludizgin yoluna devam ediyor. Sarı-lacivertli ekibin yükselen performansı nedeniyle kadroda kendisine yer bulmakta zorlanan Serdar Dursun, formda golcülerin arkasında kaldı. Bu nedenle Fenerbahçe'den ayrılması kısa süre içerisinde beklenen milli forvetin Almanya'ya geri dönebileceği konuşuluyordu. Ancak son gelen haberler, Serdar Dursun'un sürpriz bir takıma imza atabileceği yönünde. İşte son dakika haberinin detayları…

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Serdar Dursun’un yeni adresi belli oluyor! Almanya’ya geri dönecek derken sürpriz takım devrede…

Son dakika haberleri… Geçtiğimiz sezon Süper Lig'e Vitor Pereira ile başlayan Fenerbahçe, kötü sonuçların ardından yollarını ayırmıştı. Daha sonra takımın başına İsmail Kartal getirildi.

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Serdar Dursun’un yeni adresi belli oluyor! Almanya’ya geri dönecek derken sürpriz takım devrede…

İsmail Kartal döneminde seri galibiyetlere başlayan sarı-lacivertli ekip, sezonu ikinci sırada tamamladı.

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Son dakika Fenerbahçe haberleri: Serdar Dursun’un yeni adresi belli oluyor! Almanya’ya geri dönecek derken sürpriz takım devrede…

Geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında Fenerbahçe'de performansı en fazla arttıran isimlerden birisi ise Serdar Dursun olmuştu.

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Serdar Dursun’un yeni adresi belli oluyor! Almanya’ya geri dönecek derken sürpriz takım devrede…

Kanarya'da sezonu 15 gol, 4 asist ile tamamlayan Serdar Dursun, performansıyla taraftarın da sevgisini kazandı.

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Serdar Dursun’un yeni adresi belli oluyor! Almanya’ya geri dönecek derken sürpriz takım devrede…

Yeni sezonda ise takımın başına Jorge Jesus getirildi. Portekizli çalıştırıcı, Fenerbahçe'ye seviye atlatırken hem ligde hem de Avrupa'da başarılı sonuçlar aldı.

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