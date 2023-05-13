Son dakika Fenerbahçe haberleri: Serdar Dursun’un yeni takımı belli oldu! Fenerbahçe’nin golcüsü Süper Lig’de kalıyor…

Son dakika Fenerbahçe haberleri… Süper Lig'de bu sezon Jorge Jesus yönetiminde yoluna devam eden Fenerbahçe, ligin son haftalarında şampiyonluğa konsantre oldu. Zirve yolunda Galatasaray'ın 5 puan gerisinde ikinci sırada yer alan Fenerbahçe, 68 puanda. Gelecek hafta Trabzonspor'u sahasında ağırlayacak olan sarı-lacivertli ekipte flaş transfer gelişmeleri de yaşanıyor. Fenerbahçe'de Jorge Jesus'un şans vermekten kaçındığı Serdar Dursun'un yeni takımı belli oldu. İşte son dakika haberinin detayları…