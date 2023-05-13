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Haberler Galeri Son dakika Fenerbahçe haberleri: Serdar Dursun’un yeni takımı belli oldu! Fenerbahçe’nin golcüsü Süper Lig’de kalıyor…
Giriş Tarihi: 13.05.2023 18:29 Güncelleme Tarihi: 13.05.2023 18:31

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Serdar Dursun’un yeni takımı belli oldu! Fenerbahçe’nin golcüsü Süper Lig’de kalıyor…

Son dakika Fenerbahçe haberleri… Süper Lig'de bu sezon Jorge Jesus yönetiminde yoluna devam eden Fenerbahçe, ligin son haftalarında şampiyonluğa konsantre oldu. Zirve yolunda Galatasaray'ın 5 puan gerisinde ikinci sırada yer alan Fenerbahçe, 68 puanda. Gelecek hafta Trabzonspor'u sahasında ağırlayacak olan sarı-lacivertli ekipte flaş transfer gelişmeleri de yaşanıyor. Fenerbahçe'de Jorge Jesus'un şans vermekten kaçındığı Serdar Dursun'un yeni takımı belli oldu. İşte son dakika haberinin detayları…

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Serdar Dursun’un yeni takımı belli oldu! Fenerbahçe’nin golcüsü Süper Lig’de kalıyor…

Son dakika haberleri… Süper Lig'de bir yandan futbol heyecanı devam ederken bir yandan da flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor.

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Serdar Dursun’un yeni takımı belli oldu! Fenerbahçe’nin golcüsü Süper Lig’de kalıyor…

Ligde bu sezon Jorge Jesus yönetiminde yola çıkan sarı-lacivertli ekip, ilk haftalarda taraftarını mest eden bir performans sergiledi.

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Son dakika Fenerbahçe haberleri: Serdar Dursun’un yeni takımı belli oldu! Fenerbahçe’nin golcüsü Süper Lig’de kalıyor…

Dünya Kupası arasının ardından ligde devamlı bir düşüş yaşayan Fenerbahçe, liderliğini de Galatasaray'a kaybetti.

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Serdar Dursun’un yeni takımı belli oldu! Fenerbahçe’nin golcüsü Süper Lig’de kalıyor…

Ligin son haftasında oynanan Giresunspor beraberliği de Fenerbahçe'yi zirveden bir adım daha uzaklaştıran sonuç oldu.

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Serdar Dursun’un yeni takımı belli oldu! Fenerbahçe’nin golcüsü Süper Lig’de kalıyor…

Şampiyonluk şansını sonuna kadar kovalaması beklenen sarı-lacivertlilerde flaş bir transfer gelişmesi de yaşandı.

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