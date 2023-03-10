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Haberler Galeri Son dakika Fenerbahçe haberleri: Sevilla maçı sonrası olay yaratan sözler! "Sahada 11 zombi vardı! Şükretsinler..."
Giriş Tarihi: 10.03.2023 09:05 Güncelleme Tarihi: 10.03.2023 09:05

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Sevilla maçı sonrası olay yaratan sözler! "Sahada 11 zombi vardı! Şükretsinler..."

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında deplasmanda Sevilla ile kozlarını paylaştı. Mücadelenin ilk yarısında rakibine büyük üstünlük kurmasına karşın öne geçecek golü bulamayan sarı-lacivertliler, ikinci yarıda rakibinin bulduğu gollere engel olamadı ve sahadan 2-0 yenik ayrılarak turu rövanş maçına bıraktı. Sevilla-Fenerbahçe maçını değerlendiren İspanyol basını, çok konuşulacak manşetlere imza attı. İşte tüm detaylar...

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Sevilla maçı sonrası olay yaratan sözler! Sahada 11 zombi vardı! Şükretsinler...

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında deplasmanda Sevilla ile kozlarını paylaştı. Mücadelenin ilk yarısında rakibine büyük üstünlük kurmasına karşın öne geçecek golü bulamayan sarı-lacivertliler, ikinci yarıda rakibinin bulduğu gollere engel olamadı ve sahadan 2-0 yenik ayrılarak turu rövanş maçına bıraktı. Sevilla-Fenerbahçe maçını değerlendiren İspanyol basını, çok konuşulacak manşetlere imza attı. İşte tüm detaylar...

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Sevilla maçı sonrası olay yaratan sözler! Sahada 11 zombi vardı! Şükretsinler...

UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında Fenerbahçe, deplasmanda Sevilla ile karşı karşıya geldi.

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Son dakika Fenerbahçe haberleri: Sevilla maçı sonrası olay yaratan sözler! Sahada 11 zombi vardı! Şükretsinler...

Mücadelenin genelinde üstün bir oyun sergileyen sarı-lacivertliler, birçok pozisyondan yararlanamadı ve sahadan 2-0'lık skorla mağlup ayrılarak turu rövanşa bıraktı.

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Sevilla maçı sonrası olay yaratan sözler! Sahada 11 zombi vardı! Şükretsinler...

İspanyol basınında karşılaşmaya ilişkin yer alan haberlerde ilk yarının 0-0 bitmesine yönelik şans vurgusu hakimdi. Oynanan ilk yarının neticesinde tahmin edilemeyecek bir maç sonucunun ortaya çıktığına değinildi.

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Sevilla maçı sonrası olay yaratan sözler! Sahada 11 zombi vardı! Şükretsinler...

İşte İspanyol basınındaki Sevilla-Fenerbahçe maçı değerlendirmeleri;

AS: SEVILLA LİGİ

İspanyol basınından AS, Sevilla'nın UEFA Avrupa Ligi'ndeki tarihi başarısına öncelik verdi. Sevilla'nın çeyrek final yolunda yakaladığı avantaj üzerinden bugüne kadar 6 kez çeyrek final oynadığına ve bu 6'sında da kupaya ulaştığına dikkat çekildi.

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