Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında deplasmanda Sevilla ile kozlarını paylaştı. Mücadelenin ilk yarısında rakibine büyük üstünlük kurmasına karşın öne geçecek golü bulamayan sarı-lacivertliler, ikinci yarıda rakibinin bulduğu gollere engel olamadı ve sahadan 2-0 yenik ayrılarak turu rövanş maçına bıraktı. Sevilla-Fenerbahçe maçını değerlendiren İspanyol basını, çok konuşulacak manşetlere imza attı. İşte tüm detaylar...