Giriş Tarihi: 10.03.2023 09:05
Güncelleme Tarihi: 10.03.2023
09:05
Son dakika Fenerbahçe haberleri: Sevilla maçı sonrası olay yaratan sözler! "Sahada 11 zombi vardı! Şükretsinler..."
Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında deplasmanda Sevilla ile kozlarını paylaştı. Mücadelenin ilk yarısında rakibine büyük üstünlük kurmasına karşın öne geçecek golü bulamayan sarı-lacivertliler, ikinci yarıda rakibinin bulduğu gollere engel olamadı ve sahadan 2-0 yenik ayrılarak turu rövanş maçına bıraktı. Sevilla-Fenerbahçe maçını değerlendiren İspanyol basını, çok konuşulacak manşetlere imza attı. İşte tüm detaylar...