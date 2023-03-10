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Haberler Galeri Son dakika Fenerbahçe haberleri: Sevilla maçında Fransız hakemden olay karar! Jorge Jesus kenarda çılgına döndü: Eski Galatasaraylı…
Giriş Tarihi: 10.03.2023 00:17 Güncelleme Tarihi: 10.03.2023 00:36

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Sevilla maçında Fransız hakemden olay karar! Jorge Jesus kenarda çılgına döndü: Eski Galatasaraylı…

Son dakika Fenerbahçe haberleri… UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında İspanyol ekibi Sevilla'ya konuk olan Fenerbahçe, ilk maçta avantajı yakalamak istiyor. Kadıköy'de oynanacak rövanş maçı öncesinde rakibinin direncini kırarak bir üst tura yükselmenin planlarını yapan sarı-lacivertliler, ilk 45 dakikada girdiği birçok gol pozisyonundan yararlanamadı. Öte yandan Sevilla'da forma giyen eski Galatasaraylı ve Enner Valencia'nın arasında yaşanan pozisyon, Jorge Jesus'u yedek kulübesinde çılgına çevirdi. İşte son dakika haberinin detayları…

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Sevilla maçında Fransız hakemden olay karar! Jorge Jesus kenarda çılgına döndü: Eski Galatasaraylı…

Son dakika haberleri… UEFA Avrupa Ligi B Grubu'nu yenilgisiz lider tamamlayan Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında deplasmanda İspanya'nın Sevilla takımıyla karşı karşıya geldi.

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Sevilla maçında Fransız hakemden olay karar! Jorge Jesus kenarda çılgına döndü: Eski Galatasaraylı…

İspanya'nın Sevilla kentindeki Ramon Sanchez Pizjuan Stadyumu'nda, TSİ 23.00'te başlayan karşılaşmayı, Fransa Futbol Federasyonundan hakem François Letexier yönetti.

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Son dakika Fenerbahçe haberleri: Sevilla maçında Fransız hakemden olay karar! Jorge Jesus kenarda çılgına döndü: Eski Galatasaraylı…

Sarı-lacivertli ekip, Rennes, Dinamo Kiev, AEK Larnaca'nın yer aldığı UEFA Avrupa Ligi B Grubu'nu, 6 maçta elde ettiği 4 galibiyet ve 2 beraberliten gelen 14 puanla lider bitirdi.

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Sevilla maçında Fransız hakemden olay karar! Jorge Jesus kenarda çılgına döndü: Eski Galatasaraylı…

Grupta, 3 Kasım 2022'de 2-0 galip geldiği son Dinamo Kiev deplasmanından 4 ay sonra yeniden Avrupa sahnesine çıkan Fenerbahçe, mücadele ettiği ligde kötü günler geçiren Avrupa'nın köklü takımlarından Sevilla deplasmanından avantajlı skorla dönmek için mücadele ediyor.

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Sevilla maçında Fransız hakemden olay karar! Jorge Jesus kenarda çılgına döndü: Eski Galatasaraylı…

Sarı-lacivertliler, İstanbul'da 16 Mart'ta yapılacak rövanş maçında da rakibini eleyerek Avrupa Ligi'nde çeyrek finale kalmayı hedefliyor.

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