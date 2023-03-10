Giriş Tarihi: 10.03.2023 00:17 Güncelleme Tarihi: 10.03.2023 00:36

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Sevilla maçında Fransız hakemden olay karar! Jorge Jesus kenarda çılgına döndü: Eski Galatasaraylı…

Son dakika Fenerbahçe haberleri… UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında İspanyol ekibi Sevilla'ya konuk olan Fenerbahçe, ilk maçta avantajı yakalamak istiyor. Kadıköy'de oynanacak rövanş maçı öncesinde rakibinin direncini kırarak bir üst tura yükselmenin planlarını yapan sarı-lacivertliler, ilk 45 dakikada girdiği birçok gol pozisyonundan yararlanamadı. Öte yandan Sevilla'da forma giyen eski Galatasaraylı ve Enner Valencia'nın arasında yaşanan pozisyon, Jorge Jesus'u yedek kulübesinde çılgına çevirdi. İşte son dakika haberinin detayları…