Giriş Tarihi: 29.04.2023 20:25 Güncelleme Tarihi: 29.04.2023 20:27

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Sivasspor - Fenerbahçe maçında VAR kararı geceye damga vurdu! İşte İrfan Can Kahveci’nin kırımızı kart gördüğü pozisyon…

Son dakika Fenerbahçe haberleri… Süper Lig'in 32. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Sivasspor'a konuk oldu. Karşılaşmanın ilk dakikalarında talihsiz bir sakatlıkla oyundan düşen sarı-lacivertliler, kısa sürede toparlanarak ilk yarıda skoru 3-0'a getirdi. Oldukça heyecanlı bir ilk yarı oynanırken bir de kırmızı kart çıktı. VAR incelemesinin ardından kırmızı kartla oyundan atılan İrfan Can Kahveci, takımını 10 kişi bıraktı. Zorbay Küçük'ün kararı geceye damga vururken, o pozisyona çokça tartışıldı. İşte son dakika haberinin detayları…