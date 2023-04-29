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Haberler Galeri Son dakika Fenerbahçe haberleri: Sivasspor - Fenerbahçe maçında VAR kararı geceye damga vurdu! İşte İrfan Can Kahveci’nin kırımızı kart gördüğü pozisyon…
Giriş Tarihi: 29.04.2023 20:25 Güncelleme Tarihi: 29.04.2023 20:27

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Sivasspor - Fenerbahçe maçında VAR kararı geceye damga vurdu! İşte İrfan Can Kahveci’nin kırımızı kart gördüğü pozisyon…

Son dakika Fenerbahçe haberleri… Süper Lig'in 32. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Sivasspor'a konuk oldu. Karşılaşmanın ilk dakikalarında talihsiz bir sakatlıkla oyundan düşen sarı-lacivertliler, kısa sürede toparlanarak ilk yarıda skoru 3-0'a getirdi. Oldukça heyecanlı bir ilk yarı oynanırken bir de kırmızı kart çıktı. VAR incelemesinin ardından kırmızı kartla oyundan atılan İrfan Can Kahveci, takımını 10 kişi bıraktı. Zorbay Küçük'ün kararı geceye damga vururken, o pozisyona çokça tartışıldı. İşte son dakika haberinin detayları…

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Sivasspor - Fenerbahçe maçında VAR kararı geceye damga vurdu! İşte İrfan Can Kahveci’nin kırımızı kart gördüğü pozisyon…

Son dakika haberleri… Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında yapılan Demir Grup Sivasspor-Fenerbahçe maçının ilk yarısı, konuk ekibin 3-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Sivasspor - Fenerbahçe maçında VAR kararı geceye damga vurdu! İşte İrfan Can Kahveci’nin kırımızı kart gördüğü pozisyon…

22. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Rakip yarı sahanın sağ çaprazında topla buluşan Rossi'nin şık çalımlarla ceza sahasına girer girmez yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak kalecinin solundan filelere gitti: 0-1

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Son dakika Fenerbahçe haberleri: Sivasspor - Fenerbahçe maçında VAR kararı geceye damga vurdu! İşte İrfan Can Kahveci’nin kırımızı kart gördüğü pozisyon…

45+1. dakikada konuk takım farkı 2'ye çıkardı. İrfan Can Kahveci'nin sol çaprazdan altıpasa doğru kestiği topu Ferdi Kadıoğlu dokunarak filelere gönderdi: 0-2

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Sivasspor - Fenerbahçe maçında VAR kararı geceye damga vurdu! İşte İrfan Can Kahveci’nin kırımızı kart gördüğü pozisyon…

45+10. dakikada Fenerbahçe farkı 3'e çıkardı. Arda Güler'in ceza yayının gerisinden vuruşunda kaleci Ali Şaşal Vural'dan seken meşin yuvarlağı iyi takip eden Ferdi Kadıoğlu bir kez daha filelerle buluşturdu: 3-0

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Sivasspor - Fenerbahçe maçında VAR kararı geceye damga vurdu! İşte İrfan Can Kahveci’nin kırımızı kart gördüğü pozisyon…

TARAFTARLAR YOĞUN İLGİ GÖSTERDİ

Fenerbahçe ile karşılaşan Sivasspor'da taraftarlar maça yoğun ilgisi vardı. Mücadele öncesi stat çevresinde toplanan kırmızı-beyazlı taraftarlar erkenden tribünleri doldurmaya başladı.

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