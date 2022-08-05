Giriş Tarihi: 05.08.2022 11:30
Güncelleme Tarihi: 05.08.2022
11:31
Son dakika Fenerbahçe haberleri: Slovacko maçı sonrası usta yazardan Arda Güler için bomba sözler! "Ümidi kestim"
Son dakika Fenerbahçe haberleri: UEFA Avrupa Ligi'ne katılma mücadelesi veren temsilcimiz Fenerbahçe, dün Kadıköy'de Slovacko'yu Emre Mor ve Lincoln'ün (2) attığı gollerle 3-0 galip gelerek tur için avantaj sağladı. Maçın ardından SABAH Spor yazarları Ömer Üründül, Levent Tüzemen ve Gürcan Bilgiç çok çarpıcı sözler kaleme aldı. İşte son dakika haberinin detayları...