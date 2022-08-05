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Haberler Galeri Son dakika Fenerbahçe haberleri: Slovacko maçı sonrası usta yazardan Arda Güler için bomba sözler! "Ümidi kestim"
Giriş Tarihi: 05.08.2022 11:30 Güncelleme Tarihi: 05.08.2022 11:31

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Slovacko maçı sonrası usta yazardan Arda Güler için bomba sözler! "Ümidi kestim"

Son dakika Fenerbahçe haberleri: UEFA Avrupa Ligi'ne katılma mücadelesi veren temsilcimiz Fenerbahçe, dün Kadıköy'de Slovacko'yu Emre Mor ve Lincoln'ün (2) attığı gollerle 3-0 galip gelerek tur için avantaj sağladı. Maçın ardından SABAH Spor yazarları Ömer Üründül, Levent Tüzemen ve Gürcan Bilgiç çok çarpıcı sözler kaleme aldı. İşte son dakika haberinin detayları...

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Son dakika Fenerbahçe haberleri: Slovacko maçı sonrası usta yazardan Arda Güler için bomba sözler! Ümidi kestim

UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu ilk maçında Kadıköy'de Çekya ekibi Slovacko'yu ağırlayan temsilcimiz Fenerbahçe, Emre Mor ve Lincoln'ün attığı iki golle rakibini 3-0 mağlup ederek Jorge Jesus'la birlikte resmi maçlardaki ilk galibiyetini aldı.

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Slovacko maçı sonrası usta yazardan Arda Güler için bomba sözler! Ümidi kestim

Birçok eksiğin de olduğu Fenerbahçe'nin oynadığı oyun taraftardan alkış aldı. Lincoln'ün frikikten ve uzaktan attığı goller de geceye damga vuran anlar oldu.

Fenerbahçe 3-0 Slovacko ÖZET İZLE | Jorge Jesus'tan maç sonu Arda Güler açıklaması | Video

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Son dakika Fenerbahçe haberleri: Slovacko maçı sonrası usta yazardan Arda Güler için bomba sözler! Ümidi kestim

MAÇ SONRASI ÇARPICI SÖZLER

SABAH Spor'un usta kalemleri Gürcan Bilgiç, Ömer Üründül ve Levent Tüzemen maçın ardından çok çarpıcı sözler kaleme aldı. Özellikle Jesus'un oyuncu değişikliklerini eleştiren Ömer Üründül, Arda Güler'in oyuna geç alınması konusunda da eleştiri de bulundu. İşte o sözler...

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Slovacko maçı sonrası usta yazardan Arda Güler için bomba sözler! Ümidi kestim

GÜRCAN BİLGİÇ: SLOVACKO RIZA ÇALIMBAY TAKIMLARININ GELENEĞİNDE

Savunma disiplininden bir milim bile taviz vermeyen bir rakip daha Fenerbahçe için. Baskıyı kurmadaki öncelikli plan sol kanat. Ferdi, Lincoln ikilisi, Zajc- Valencia destekli pas köprüsü kurup, kaleye olan metreleri kısaltmanın peşindeler. Slovacko, Rıza Çalımbay takımlarının geleneğinde. Orta sahada adam adama oynuyorlar. Top kime gelse, ensesinde biri var. Pas hazını arttırıp, boşluk aramaya çalışıyor Fenerbahçe.

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Slovacko maçı sonrası usta yazardan Arda Güler için bomba sözler! Ümidi kestim

"Nasıl oynuyorlar" diye seyredip, saniyeleri çalan rakibi, bire birde zorlamaya başladıklarında "sıkıntılı" rakibin "sıkıntısı" başladı. Ferdi, Lincoln, ceza alanı içinde dikkati çeken hareketlenme, Emre Mor'a gelen pas ve sürpriz bir sağ ayak şutu. Kilit açıldı böylece. 17. dakikaydı. 20 olduğunda kaçan iki gol daha vardı. Oyun seyirciyi de maçın içinde aldı.

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