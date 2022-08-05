GÜRCAN BİLGİÇ: SLOVACKO RIZA ÇALIMBAY TAKIMLARININ GELENEĞİNDE

Savunma disiplininden bir milim bile taviz vermeyen bir rakip daha Fenerbahçe için. Baskıyı kurmadaki öncelikli plan sol kanat. Ferdi, Lincoln ikilisi, Zajc- Valencia destekli pas köprüsü kurup, kaleye olan metreleri kısaltmanın peşindeler. Slovacko, Rıza Çalımbay takımlarının geleneğinde. Orta sahada adam adama oynuyorlar. Top kime gelse, ensesinde biri var. Pas hazını arttırıp, boşluk aramaya çalışıyor Fenerbahçe.