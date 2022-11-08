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Haberler Galeri Son dakika Fenerbahçe haberleri: Sosyal medyada herkes o anları paylaştı! Sivasspor maçında Fenerbahçeli futbolcuların görüntüsü şaşkına çevirdi…
Giriş Tarihi: 08.11.2022 19:49 Güncelleme Tarihi: 08.11.2022 19:50

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Sosyal medyada herkes o anları paylaştı! Sivasspor maçında Fenerbahçeli futbolcuların görüntüsü şaşkına çevirdi…

Son dakika Fenerbahçe haberleri… Süper Lig'de bu sezon yoluna doludizgin devam eden Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde de grubunu lider tamamlayarak direkt olarak son 16 turuna yükseldi. Süper Lig'in 13. haftasında 10 kişi kalmasına rağmen Sivasspor'u 1-0 mağlup eden sarı-lacivertliler, ligde puanını 29 yükseltti. Karşılaşmada Fenerbahçeli futbolcuların ekranlara yansıyan görüntüsü ise sosyal medyanın en çok konuştuğu konular arasına girdi. Jorge Jesus'un ilginç taktiği, dünya basınında da yer buldu. İşte son dakika haberinin detayları…

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Sosyal medyada herkes o anları paylaştı! Sivasspor maçında Fenerbahçeli futbolcuların görüntüsü şaşkına çevirdi…

Son dakika haberleri… Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında konuk ettiği Demir Grup Sivasspor'u, 48. dakikada 10 kişi kalmasına rağmen 1-0 yendi.

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Sosyal medyada herkes o anları paylaştı! Sivasspor maçında Fenerbahçeli futbolcuların görüntüsü şaşkına çevirdi…

Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmaya hızlı başlayan Fenerbahçe, ilk 2 dakikada Crespo ve İrfan Can Kahveci ile 2 defa gole yaklaştı. Sarı-lacivertliler, ataklarını sıklaştırmak istese de gol bulmakta zorlandı ve ilk yarı soyunma odasına golsüz eşitlikle gidildi.

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Son dakika Fenerbahçe haberleri: Sosyal medyada herkes o anları paylaştı! Sivasspor maçında Fenerbahçeli futbolcuların görüntüsü şaşkına çevirdi…

İkinci yarının hemen başında Fenerbahçe 10 kişi kaldı. İlk yarının son bölümünde sarı kart gören Michy Batshuayi, ikinci yarının hemen başında 48. dakikada ikinci sarı kartla oyun dışı kaldı.

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Sosyal medyada herkes o anları paylaştı! Sivasspor maçında Fenerbahçeli futbolcuların görüntüsü şaşkına çevirdi…

Sarı-lacivertliler, 10 kişi kalmasına rağmen baskısını artırdı ve 52. dakikada Alioski'nin yerde kalmasıyla penaltı kazandı. Maçın 55. dakikasında penaltı için topun başına geçen Enner Valencia, topu ağlarla buluşturdu.

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Sosyal medyada herkes o anları paylaştı! Sivasspor maçında Fenerbahçeli futbolcuların görüntüsü şaşkına çevirdi…

Kalan bölümde rakip yarı sahada daha fazla görülen Fenerbahçe, gol atmayı başaramasa da rakibine gol şansı vermedi ve sahadan 1-0 galibiyetle ayrıldı.

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