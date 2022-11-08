Giriş Tarihi: 08.11.2022 19:49 Güncelleme Tarihi: 08.11.2022 19:50

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Sosyal medyada herkes o anları paylaştı! Sivasspor maçında Fenerbahçeli futbolcuların görüntüsü şaşkına çevirdi…

Son dakika Fenerbahçe haberleri… Süper Lig'de bu sezon yoluna doludizgin devam eden Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde de grubunu lider tamamlayarak direkt olarak son 16 turuna yükseldi. Süper Lig'in 13. haftasında 10 kişi kalmasına rağmen Sivasspor'u 1-0 mağlup eden sarı-lacivertliler, ligde puanını 29 yükseltti. Karşılaşmada Fenerbahçeli futbolcuların ekranlara yansıyan görüntüsü ise sosyal medyanın en çok konuştuğu konular arasına girdi. Jorge Jesus'un ilginç taktiği, dünya basınında da yer buldu. İşte son dakika haberinin detayları…