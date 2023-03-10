Giriş Tarihi: 10.03.2023 21:56 Güncelleme Tarihi: 10.03.2023 21:58

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe Süper Lig’de yılın transferini yapıyor! Ali Koç taraftarı ayağa kaldıracak yıldızı getiriyor…

Son dakika Fenerbahçe haberleri… Jorge Jesus yönetiminde yoluna devam eden Fenerbahçe, 2022-2023 sezonunda şampiyonluğu hedefliyor. Portekizli çalıştırıcıyla birlikte sezona iyi başlayan sarı-lacivertliler, ilerleyen haftalarda düşüş yaşamıştı. Şu an ligde 51 puanla ikinci sırada yer alan Kanarya, şampiyonluk planlarını yaparken bir yandan da gelecek sezonun kadrosu üzerinde çalışıyor. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, yeni sezona bir dünya yıldızı transferiyle girmeyi planlıyor. İşte son dakika haberinin detayları…