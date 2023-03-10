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Haberler Galeri Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe Süper Lig’de yılın transferini yapıyor! Ali Koç taraftarı ayağa kaldıracak yıldızı getiriyor…
Giriş Tarihi: 10.03.2023 21:56 Güncelleme Tarihi: 10.03.2023 21:58

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe Süper Lig’de yılın transferini yapıyor! Ali Koç taraftarı ayağa kaldıracak yıldızı getiriyor…

Son dakika Fenerbahçe haberleri… Jorge Jesus yönetiminde yoluna devam eden Fenerbahçe, 2022-2023 sezonunda şampiyonluğu hedefliyor. Portekizli çalıştırıcıyla birlikte sezona iyi başlayan sarı-lacivertliler, ilerleyen haftalarda düşüş yaşamıştı. Şu an ligde 51 puanla ikinci sırada yer alan Kanarya, şampiyonluk planlarını yaparken bir yandan da gelecek sezonun kadrosu üzerinde çalışıyor. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, yeni sezona bir dünya yıldızı transferiyle girmeyi planlıyor. İşte son dakika haberinin detayları…

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe Süper Lig’de yılın transferini yapıyor! Ali Koç taraftarı ayağa kaldıracak yıldızı getiriyor…

Son dakika haberleri… Süper Lig'de geçtiğimiz sezonun ardından teknik direktör değişimine giden Fenerbahçe, Jorge Jesus'u takımın başına getirdi.

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe Süper Lig’de yılın transferini yapıyor! Ali Koç taraftarı ayağa kaldıracak yıldızı getiriyor…

Deneyimli çalıştırıcıyla şampiyonluğu hedefleyen sarı-lacivertli ekip, ligin ilk haftalarındaki yüksek form grafiğiyle dikkatleri çekti.

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Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe Süper Lig’de yılın transferini yapıyor! Ali Koç taraftarı ayağa kaldıracak yıldızı getiriyor…

UEFA Avrupa Ligi'nde de grubunu namağlup lider tamamlayan Fenerbahçe, son 16 turunda İspanyol devi Sevilla ile karşı karşıya geldi.

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe Süper Lig’de yılın transferini yapıyor! Ali Koç taraftarı ayağa kaldıracak yıldızı getiriyor…

Zorlu rakibi karşısında 2-0 mağlup olan sarı-lacivertliler, tur umutlarını İstanbul'da oynanacak maça bıraktı.

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe Süper Lig’de yılın transferini yapıyor! Ali Koç taraftarı ayağa kaldıracak yıldızı getiriyor…

Ali Koç ve yönetimi bir yandan gelecek sezonun planlarını kurarken, transferde önemli adımlar atmayı hayal ediyor.

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