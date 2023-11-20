Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe'den Galatasaray'a yılın çalımı! Okan Buruk çok istemişti İsmail Kartal alıyor...
Giriş Tarihi: 20.11.2023 21:20 Güncelleme Tarihi: 20.11.2023 21:20

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe'den Galatasaray'a yılın çalımı! Okan Buruk çok istemişti İsmail Kartal alıyor...

Son dakika Fenerbahçe haberleri… Süper Lig'de şampiyonluk hesapları yapan Fenerbahçe, en büyük rakibi Galatasaray ile kıyasıya bir yarış içinde bulunuyor. Sarı-kırmızılı ekiple birlikte 31 puanda yer alan Fenerbahçe, milli araya lider girdi. Şampiyonluk yolunda bir çekişme içinde olan iki takım, transferde de sıklıkla karşı karşıya geliyor. Galatasaray'ın uzun zamandır istediği yıldız oyuncu için devreye giren Fenerbahçe'nin transferi Ocak ayında bitireceği söylendi. İşte son dakika haberinin detayları…

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe’den Galatasaray’a yılın çalımı! Okan Buruk çok istemişti İsmail Kartal alıyor...

Son dakika haberleri… Süper Lig'de sezona fırtına gibi başlayan Fenerbahçe, İsmail Kartal yönetiminde şampiyonluk hasretini sona erdirmek istiyor.

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe’den Galatasaray’a yılın çalımı! Okan Buruk çok istemişti İsmail Kartal alıyor...

Yaz transfer döneminde birbirinden yıldız oyuncuları kadrosuna katarak sezona flaş bir giriş yapan Kanarya, taraftarını heyecanlandırmayı başardı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe’den Galatasaray’a yılın çalımı! Okan Buruk çok istemişti İsmail Kartal alıyor...

Ligde ve Avrupa'da gösterdiği performansla iki kulvarda da en tepede bulunan sarı-lacivertli ekip, transfer çalışmalarına da şimdiden başladı.

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe’den Galatasaray’a yılın çalımı! Okan Buruk çok istemişti İsmail Kartal alıyor...

Devre arasında kadrosunu güçlendirmek için girişimlerini sürdürecek olan Kanarya'da flaş bir isim gündeme geldi.

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe’den Galatasaray’a yılın çalımı! Okan Buruk çok istemişti İsmail Kartal alıyor...

Özellikle yaz transfer döneminde Galatasaray'ın gündemine sıkça giren yıldız oyuncu için Fenerbahçe devreye girdi.

SON DAKİKA