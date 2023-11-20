Giriş Tarihi: 20.11.2023 21:20 Güncelleme Tarihi: 20.11.2023 21:20

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe'den Galatasaray'a yılın çalımı! Okan Buruk çok istemişti İsmail Kartal alıyor...

Son dakika Fenerbahçe haberleri… Süper Lig'de şampiyonluk hesapları yapan Fenerbahçe, en büyük rakibi Galatasaray ile kıyasıya bir yarış içinde bulunuyor. Sarı-kırmızılı ekiple birlikte 31 puanda yer alan Fenerbahçe, milli araya lider girdi. Şampiyonluk yolunda bir çekişme içinde olan iki takım, transferde de sıklıkla karşı karşıya geliyor. Galatasaray'ın uzun zamandır istediği yıldız oyuncu için devreye giren Fenerbahçe'nin transferi Ocak ayında bitireceği söylendi. İşte son dakika haberinin detayları…