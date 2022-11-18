Giriş Tarihi: 18.11.2022 18:25 Güncelleme Tarihi: 18.11.2022 18:30

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Süper Lig’de yılın sürprizi! Beşiktaş’tan olaylı ayrılan yıldız isim Fenerbahçe’ye geliyor…

Son dakika Fenerbahçe haberleri… Süper Lig'de bu sezon Jorge Jesus yönetiminde yoluna devam eden Fenerbahçe, Portekizli çalıştırıcıyla birlikte oldukça iyi bir hava yakalayarak ligin ilk 14 haftalık dilimini 29 puanla lider tamamladı. Dünya Kupası arasına Avrupa'da ve Süper Lig'de zirvede giren Kanarya, kupa dönüşü bu formunu devam ettirerek ligin ilk devresini lider tamamlamayı istiyor. Bu sırada ocak ayında yapılacak transferlere için de adımlarını hızlandıran sarı-lacivertli ekipte sürpriz bir isim gündeme geldi. İşte son dakika haberinin detayları…