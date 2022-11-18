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Haberler Galeri Son dakika Fenerbahçe haberleri: Süper Lig’de yılın sürprizi! Beşiktaş’tan olaylı ayrılan yıldız isim Fenerbahçe’ye geliyor…
Giriş Tarihi: 18.11.2022 18:25 Güncelleme Tarihi: 18.11.2022 18:30

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Süper Lig’de yılın sürprizi! Beşiktaş’tan olaylı ayrılan yıldız isim Fenerbahçe’ye geliyor…

Son dakika Fenerbahçe haberleri… Süper Lig'de bu sezon Jorge Jesus yönetiminde yoluna devam eden Fenerbahçe, Portekizli çalıştırıcıyla birlikte oldukça iyi bir hava yakalayarak ligin ilk 14 haftalık dilimini 29 puanla lider tamamladı. Dünya Kupası arasına Avrupa'da ve Süper Lig'de zirvede giren Kanarya, kupa dönüşü bu formunu devam ettirerek ligin ilk devresini lider tamamlamayı istiyor. Bu sırada ocak ayında yapılacak transferlere için de adımlarını hızlandıran sarı-lacivertli ekipte sürpriz bir isim gündeme geldi. İşte son dakika haberinin detayları…

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Süper Lig’de yılın sürprizi! Beşiktaş’tan olaylı ayrılan yıldız isim Fenerbahçe’ye geliyor…

Son dakika haberleri… Futbolda geçtiğimiz sezonu ikinci sırada tamamlayan Fenerbahçe, 2022-2023 sezonu öncesinde Portekizli Teknik Direktör Jorge Jesus'u takımın başına getirdi.

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Süper Lig’de yılın sürprizi! Beşiktaş’tan olaylı ayrılan yıldız isim Fenerbahçe’ye geliyor…

Tecrübeli çalıştırıcıyla birlikte geniş bir yaz kampı geçiren sarı-lacivertli ekip, kadrosuna da birçok takviye yaptı.

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Son dakika Fenerbahçe haberleri: Süper Lig’de yılın sürprizi! Beşiktaş’tan olaylı ayrılan yıldız isim Fenerbahçe’ye geliyor…

Jesus ile sezona oldukça formda giren Fenerbahçe, hem Avrupa'da hem de Süper Lig'de aldığı başarılı sonuçlarla taraftarına şampiyonluk yolunda büyük güven verdi.

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Süper Lig’de yılın sürprizi! Beşiktaş’tan olaylı ayrılan yıldız isim Fenerbahçe’ye geliyor…

Ligin ilk 14 haftasını da 29 puanla lider tamamlayan Fenerbahçe, Dünya Kupası arasından sonra bu formunu sürdürmenin peşinde.

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Süper Lig’de yılın sürprizi! Beşiktaş’tan olaylı ayrılan yıldız isim Fenerbahçe’ye geliyor…

Sarı-lacivertlilerde yönetim ve teknik heyet, devre arası transfer döneminde yapılacak olan eklemelere liglere verilen bu arada daha fazla yoğunlaştı.

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