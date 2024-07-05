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Haberler Galeri Son dakika Fenerbahçe haberleri: Süper Lig’de yılın sürprizini Fenerbahçe yapıyor! Beşiktaş’ın yıldız oyuncusu Kanarya’ya...
Giriş Tarihi: 05.07.2024 18:01 Güncelleme Tarihi: 05.07.2024 18:04

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Süper Lig’de yılın sürprizini Fenerbahçe yapıyor! Beşiktaş’ın yıldız oyuncusu Kanarya’ya...

Son dakika Fenerbahçe haberleri… Trendyol Süper Lig'de yeni sezona iddialı bir şekilde hazırlanan Fenerbahçe, İsmail Kartal'ın ardından takımın başına Portekizli efsane teknik direktör Jose Mourinho'yu getirdi. Transfer dönemini de oldukça hareketli geçirmesi beklenen sarı-lacivertliler, ilk olarak forvet bölgesine takviye yapmak istiyor. Batshuayi'nin ayrılığının ardından birçok isimle görüşen Fenerbahçe, büyük bir sürprize imza atmak üzere. İşte son dakika haberinin detayları…

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Süper Lig’de yılın sürprizini Fenerbahçe yapıyor! Beşiktaş’ın yıldız oyuncusu Kanarya’ya...

Son dakika haberleri… Geçtiğimiz sezon 99 puanla Süper Lig'i ikinci sırada noktalayan Fenerbahçe, yeni sezonda şampiyonluk istiyor.

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Süper Lig’de yılın sürprizini Fenerbahçe yapıyor! Beşiktaş’ın yıldız oyuncusu Kanarya’ya...

Jose Mourinho ile hem Avrupa'da hem de Türkiye'de önemli başarılar elde etmek isteyen Kanarya, kadrosunu da buna göre şekillendirecek.

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Son dakika Fenerbahçe haberleri: Süper Lig’de yılın sürprizini Fenerbahçe yapıyor! Beşiktaş’ın yıldız oyuncusu Kanarya’ya...

Michy Batshuayi'nin Galatasaray'a imza atmasının ardından forvet bölgesi için arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'de ilk hedef Sevilla forması giyen Faslı golcü En-Nesyri.

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Süper Lig’de yılın sürprizini Fenerbahçe yapıyor! Beşiktaş’ın yıldız oyuncusu Kanarya’ya...

Yaklaşık 20 milyon Euro'ya yıldız oyuncuyu kadrosuna katmaya yakın olan sarı-lacivertliler, bir sürpriz transfere daha imza atabilir.

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Süper Lig’de yılın sürprizini Fenerbahçe yapıyor! Beşiktaş’ın yıldız oyuncusu Kanarya’ya...

Fenerbahçe'de forvet transferinde sıcak gelişmeler yaşanıyor.

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