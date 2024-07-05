Giriş Tarihi: 05.07.2024 18:01
Güncelleme Tarihi: 05.07.2024
18:04
Son dakika Fenerbahçe haberleri: Süper Lig’de yılın sürprizini Fenerbahçe yapıyor! Beşiktaş’ın yıldız oyuncusu Kanarya’ya...
Son dakika Fenerbahçe haberleri… Trendyol Süper Lig'de yeni sezona iddialı bir şekilde hazırlanan Fenerbahçe, İsmail Kartal'ın ardından takımın başına Portekizli efsane teknik direktör Jose Mourinho'yu getirdi. Transfer dönemini de oldukça hareketli geçirmesi beklenen sarı-lacivertliler, ilk olarak forvet bölgesine takviye yapmak istiyor. Batshuayi'nin ayrılığının ardından birçok isimle görüşen Fenerbahçe, büyük bir sürprize imza atmak üzere. İşte son dakika haberinin detayları…