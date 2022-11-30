Giriş Tarihi: 30.11.2022 19:34 Güncelleme Tarihi: 30.11.2022 19:37

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Süper Lig’de yılın takasını Fenerbahçe yapıyor! Taraftarın sevgilisinin yerine milli yıldız imzayı atıyor…

Son dakika Fenerbahçe haberleri… Süper Lig'de bu sezon Jorge Jesus yönetiminde yoluna devam eden Fenerbahçe, ligin ilk dönemine damga vuran bir performans sergiledi. Dünya Kupası arasına girilmeden önce hem ligde hem de Avrupa'da beklenenin üzerinde bir performans ortaya koyan Fenerbahçe, iki kulvarda da liderliğini perçinledi. Öte yandan devre arası transfer dönemi için planlarını sürdüren sarı-lacivertli ekip, yılın takas transferine imza atabilir. Bu transfer sayesinde yüksek bonservis geliri bekleyen Kanarya, kulübün kasasını dolduracak. İşte son dakika haberinin detayları…