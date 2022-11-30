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Haberler Galeri Son dakika Fenerbahçe haberleri: Süper Lig’de yılın takasını Fenerbahçe yapıyor! Taraftarın sevgilisinin yerine milli yıldız imzayı atıyor…
Giriş Tarihi: 30.11.2022 19:34 Güncelleme Tarihi: 30.11.2022 19:37

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Süper Lig’de yılın takasını Fenerbahçe yapıyor! Taraftarın sevgilisinin yerine milli yıldız imzayı atıyor…

Son dakika Fenerbahçe haberleri… Süper Lig'de bu sezon Jorge Jesus yönetiminde yoluna devam eden Fenerbahçe, ligin ilk dönemine damga vuran bir performans sergiledi. Dünya Kupası arasına girilmeden önce hem ligde hem de Avrupa'da beklenenin üzerinde bir performans ortaya koyan Fenerbahçe, iki kulvarda da liderliğini perçinledi. Öte yandan devre arası transfer dönemi için planlarını sürdüren sarı-lacivertli ekip, yılın takas transferine imza atabilir. Bu transfer sayesinde yüksek bonservis geliri bekleyen Kanarya, kulübün kasasını dolduracak. İşte son dakika haberinin detayları…

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Süper Lig’de yılın takasını Fenerbahçe yapıyor! Taraftarın sevgilisinin yerine milli yıldız imzayı atıyor…

Son dakika haberleri… Bu sezonun başında Portekizli çalıştırıcı Jorge Jesus'u göreve getiren Fenerbahçe, Süper Lig'de ve Avrupa Ligi'nde iyi bir performans ortaya koydu.

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Süper Lig’de yılın takasını Fenerbahçe yapıyor! Taraftarın sevgilisinin yerine milli yıldız imzayı atıyor…

Jorge Jesus ile birlikte yüksek form grafiğiyle yoluna devam eden sarı-lacivertli ekip, her iki kulvarda da liderliğini perçinledi.

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Son dakika Fenerbahçe haberleri: Süper Lig’de yılın takasını Fenerbahçe yapıyor! Taraftarın sevgilisinin yerine milli yıldız imzayı atıyor…

Dünya Kupası arasından sonra ligin devre arasına kadar kayıp vermeden ilerlemek isteyen Fenerbahçe, hazırlıklarına da şimdiden başladı.

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Süper Lig’de yılın takasını Fenerbahçe yapıyor! Taraftarın sevgilisinin yerine milli yıldız imzayı atıyor…

Bir yandan takıma takviye yapmak isteyen Fenerbahçe, diğer yandan futbolcularına gelen tekliflere yanıt veriyor.

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Süper Lig’de yılın takasını Fenerbahçe yapıyor! Taraftarın sevgilisinin yerine milli yıldız imzayı atıyor…

Şampiyonluk yolunda kadronun ocak ayında bozulmasını istemeyen teknik ekip ve yönetim, İngiliz ekibinden gelen sürpriz teklifle karşı karşıya kaldı.

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