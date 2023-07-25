Son dakika Fenerbahçe haberleri: Süper Lig’de yılın transferini Fenerbahçe yapacak! Wilfried Zaha’yı unutturacak dünya yıldızı geliyor…

Son dakika Fenerbahçe haberleri… Yeni sezon hazırlıklarına tam gaz devam eden Fenerbahçe, bir yandan da transfer çalışmalarını sürdürüyor. Bu sezon yaz transfer dönemini en hareketli geçiren kulüp olan sarı-lacivertli ekip, son olarak Wilfried Zaha transferinde gündeme geldi. Fenerbahçe, uzun süredir peşinde koştuğu dünyaca ünlü yıldızı Galatasaray'a kaptırdı. Bunun üzerine taraftarına kendini affettirme çabasına giren yönetim, Zaha'yı unutturacak bir yıldız için devreye girdi. İşte son dakika haberinin detayları…