Son dakika Fenerbahçe haberleri: Süper Lig’de yılın transferini Fenerbahçe yapacak! Wilfried Zaha’yı unutturacak dünya yıldızı geliyor…

"Yaptığımız transferler var, yapabileceğimiz, şu an görüşme halinde olduğumuz transferler var. Başkanımız ve yöneticiler sıkı bir şekilde bunu sürdürüyorlar. Biz yarınki maça odaklandık. Ama hala aramızda geç gelip kadroya alamadığımız oyuncular var. Onlarla ilgili çalışmalar da sürüyor ki onları da en kısa sürede takıma kazandırabilelim"