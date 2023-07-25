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Haberler Galeri Son dakika Fenerbahçe haberleri: Süper Lig’de yılın transferini Fenerbahçe yapacak! Wilfried Zaha’yı unutturacak dünya yıldızı geliyor…
Giriş Tarihi: 25.07.2023 18:21 Güncelleme Tarihi: 25.07.2023 18:23

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Süper Lig’de yılın transferini Fenerbahçe yapacak! Wilfried Zaha’yı unutturacak dünya yıldızı geliyor…

Son dakika Fenerbahçe haberleri… Yeni sezon hazırlıklarına tam gaz devam eden Fenerbahçe, bir yandan da transfer çalışmalarını sürdürüyor. Bu sezon yaz transfer dönemini en hareketli geçiren kulüp olan sarı-lacivertli ekip, son olarak Wilfried Zaha transferinde gündeme geldi. Fenerbahçe, uzun süredir peşinde koştuğu dünyaca ünlü yıldızı Galatasaray'a kaptırdı. Bunun üzerine taraftarına kendini affettirme çabasına giren yönetim, Zaha'yı unutturacak bir yıldız için devreye girdi. İşte son dakika haberinin detayları…

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Süper Lig’de yılın transferini Fenerbahçe yapacak! Wilfried Zaha’yı unutturacak dünya yıldızı geliyor…

Son dakika haberleri… Geçtiğimiz sezon Galatasaray ile girdiği şampiyonluk yarışını ikinci sırada tamamlayan Fenerbahçe, yeni sezona şampiyonluk için hazırlanıyor.

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Süper Lig’de yılın transferini Fenerbahçe yapacak! Wilfried Zaha’yı unutturacak dünya yıldızı geliyor…

İsmail Kartal yönetiminde çalışmalarına devam eden sarı-lacivertliler, hem Avrupa'da hem de Süper Lig'de başarı kovalayacak.

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Son dakika Fenerbahçe haberleri: Süper Lig’de yılın transferini Fenerbahçe yapacak! Wilfried Zaha’yı unutturacak dünya yıldızı geliyor…

Transfer çalışmalarını da bu yönde ilerleten Fenerbahçe, yeni sezon öncesi tam 8 transfer yaptı.

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Süper Lig’de yılın transferini Fenerbahçe yapacak! Wilfried Zaha’yı unutturacak dünya yıldızı geliyor…

İSMAİL KARTAL'DAN TRANSFER AÇIKLAMASI

Zimbru maçı öncesinde yapılan basın toplantısında konuşan İsmail Kartal, transferlerle ilgili de önemli bilgiler verdi.

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Süper Lig’de yılın transferini Fenerbahçe yapacak! Wilfried Zaha’yı unutturacak dünya yıldızı geliyor…

"Yaptığımız transferler var, yapabileceğimiz, şu an görüşme halinde olduğumuz transferler var. Başkanımız ve yöneticiler sıkı bir şekilde bunu sürdürüyorlar. Biz yarınki maça odaklandık. Ama hala aramızda geç gelip kadroya alamadığımız oyuncular var. Onlarla ilgili çalışmalar da sürüyor ki onları da en kısa sürede takıma kazandırabilelim"

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