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Haberler Galeri Son dakika Fenerbahçe haberleri: Süper Lig’de yılın transferini Fenerbahçe yapıyor! Edin Dzeko yerine tarihin en iyisi geliyor: İlk görüşme tamam…
Giriş Tarihi: 27.05.2024 16:18 Güncelleme Tarihi: 27.05.2024 16:20

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Süper Lig’de yılın transferini Fenerbahçe yapıyor! Edin Dzeko yerine tarihin en iyisi geliyor: İlk görüşme tamam…

Son dakika Fenerbahçe haberleri… Trendyol Süper Lig'de 2023/2024 sezonunda nefes kesen bir şampiyonluk yarışı veren Fenerbahçe, ligin son haftasına kadar iddiasını sürdürdü. Ancak 102 puanla şampiyon olan rakibi Galatasaray'ın arkasında 99 puan alarak sezonu ikinci sırada tamamladı. Ligin sona ermesinin ardından gözünü Haziran ayında yapılacak seçime ve transferlere çeviren Kanarya, yaz transfer dönemine damga vuracak bir ismi Türkiye'ye getirmek için çalışmalara başladı. İşte son dakika haberinin detayları…

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Süper Lig’de yılın transferini Fenerbahçe yapıyor! Edin Dzeko yerine tarihin en iyisi geliyor: İlk görüşme tamam…

Son dakika haberleri… İsmail Kartal yönetiminde rekorlarla dolu bir sezonu geride bırakan Fenerbahçe, 99 puanla sezonu ikinci sırada tamamladı.

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Süper Lig’de yılın transferini Fenerbahçe yapıyor! Edin Dzeko yerine tarihin en iyisi geliyor: İlk görüşme tamam…

Sezonun bitmeden deplasmanda Galatasaray'ı 1-0 mağlup ederek önemli bir zafer de elde eden sarı-lacivertli ekip, başkanlık seçimini düşünmeye başladı.

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Son dakika Fenerbahçe haberleri: Süper Lig’de yılın transferini Fenerbahçe yapıyor! Edin Dzeko yerine tarihin en iyisi geliyor: İlk görüşme tamam…

Ali Koç ve Aziz Yıldırım'ın yarışacağı seçimin oldukça yakın bir sonuçla noktalanacağı tahmin edilirken iki adayın da çalışmalara başladığı öğrenildi.

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Süper Lig’de yılın transferini Fenerbahçe yapıyor! Edin Dzeko yerine tarihin en iyisi geliyor: İlk görüşme tamam…

Teknik direktör olarak Jose Mourinho'yu düşünen Aziz Yıldırım, seçilmesi halinde Portekizli çalıştırıcıyı göreve getireceğini söyledi.

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Süper Lig’de yılın transferini Fenerbahçe yapıyor! Edin Dzeko yerine tarihin en iyisi geliyor: İlk görüşme tamam…

Bunun yanı sıra transferde de yıldız oyuncu hamleleri yapmayı planlayan Yıldırım, taraftarları memnun edecek oyunculara imza attırmayı planlıyor.

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