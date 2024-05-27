Giriş Tarihi: 27.05.2024 16:18
Güncelleme Tarihi: 27.05.2024
16:20
Son dakika Fenerbahçe haberleri: Süper Lig’de yılın transferini Fenerbahçe yapıyor! Edin Dzeko yerine tarihin en iyisi geliyor: İlk görüşme tamam…
Son dakika Fenerbahçe haberleri… Trendyol Süper Lig'de 2023/2024 sezonunda nefes kesen bir şampiyonluk yarışı veren Fenerbahçe, ligin son haftasına kadar iddiasını sürdürdü. Ancak 102 puanla şampiyon olan rakibi Galatasaray'ın arkasında 99 puan alarak sezonu ikinci sırada tamamladı. Ligin sona ermesinin ardından gözünü Haziran ayında yapılacak seçime ve transferlere çeviren Kanarya, yaz transfer dönemine damga vuracak bir ismi Türkiye'ye getirmek için çalışmalara başladı. İşte son dakika haberinin detayları…