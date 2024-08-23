Giriş Tarihi: 23.08.2024 19:06
Güncelleme Tarihi: 23.08.2024
19:07
SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERLERİ: Süper Lig’de yılın transferlerini Fenerbahçe yapıyor! Dünya devinin 2 yıldızı birden gelecek…
Son dakika Fenerbahçe haberleri… Trendyol Süper Lig'de Jose Mourinho yönetiminde şampiyonluk hedefleyen Fenerbahçe, ligin ilk iki haftasında bir galibiyet ve bir beraberlik aldı. Sarı-lacivertli ekip Avrupa'da da Şampiyonlar Ligi'nden elenirken yoluna Avrupa Ligi'nde devam edecek. Transfer çalışmalarına da ara vermeden devam eden Kanarya, Süper Lig'de yılın transferlerini yapmaya hazırlanıyor. İşte son dakika haberinin detayları…