Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERLERİ: Süper Lig’de yılın transferlerini Fenerbahçe yapıyor! Dünya devinin 2 yıldızı birden gelecek…
Giriş Tarihi: 23.08.2024 19:06 Güncelleme Tarihi: 23.08.2024 19:07

SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERLERİ: Süper Lig’de yılın transferlerini Fenerbahçe yapıyor! Dünya devinin 2 yıldızı birden gelecek…

Son dakika Fenerbahçe haberleri… Trendyol Süper Lig'de Jose Mourinho yönetiminde şampiyonluk hedefleyen Fenerbahçe, ligin ilk iki haftasında bir galibiyet ve bir beraberlik aldı. Sarı-lacivertli ekip Avrupa'da da Şampiyonlar Ligi'nden elenirken yoluna Avrupa Ligi'nde devam edecek. Transfer çalışmalarına da ara vermeden devam eden Kanarya, Süper Lig'de yılın transferlerini yapmaya hazırlanıyor. İşte son dakika haberinin detayları…

SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERLERİ: Süper Lig’de yılın transferlerini Fenerbahçe yapıyor! Dünya devinin 2 yıldızı birden gelecek…

Son dakika haberleri… Geçtiğimiz sezon şampiyonluğa çok yaklaşsa da son düzlükte rakibi Galatasaray'ın gerisinde kalan Fenerbahçe, Jose Mourinho ile tek hedefi Süper Lig şampiyonluğu olarak belirledi.

SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERLERİ: Süper Lig’de yılın transferlerini Fenerbahçe yapıyor! Dünya devinin 2 yıldızı birden gelecek…

Portekizli dünyaca ünlü teknik direktörle birlikte kadrosunu da güçlendiren sarı-lacivertliler, yeni sezona 4 puanla başladı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERLERİ: Süper Lig’de yılın transferlerini Fenerbahçe yapıyor! Dünya devinin 2 yıldızı birden gelecek…

Üçüncü hafta maçında da Çaykur Rizespor'a konuk olacak olan Fenerbahçe'de flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor.

SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERLERİ: Süper Lig’de yılın transferlerini Fenerbahçe yapıyor! Dünya devinin 2 yıldızı birden gelecek…

Ferdi Kadıoğlu'nun ayrılığının yakında zamanda duyurulması beklenirken sarı-lacivertliler, iki dünya yıldızını Türkiye'ye getirecek.

SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERLERİ: Süper Lig’de yılın transferlerini Fenerbahçe yapıyor! Dünya devinin 2 yıldızı birden gelecek…

İşte son dakika transfer haberinin tüm detayları…

SON DAKİKA