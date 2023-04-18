Giriş Tarihi: 18.04.2023 19:44 Güncelleme Tarihi: 18.04.2023 19:47

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Süper Lig’in eski yıldızını Fenerbahçe alıyor! Taraftarı sevinçten havaya uçuracak: İşte Jorge Jesus’un yeni prensi…

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Süper Lig'de yoluna Jorge Jesus yönetiminde devam eden Fenerbahçe, ligde 60 puanla ikinci sırada yer alıyor. Galatasaray ile birlikte şampiyonluğun en büyük adayı olan sarı-lacivertli ekipte flaş transfer gelişmeleri de yaşanıyor. Bir yandan sezonu zirvede tamamlamanın hesaplarını yapan Kanarya, bir yandan da gelecek sezonun transferleri üzerine çalışıyor. Gelecek sezon Jorge Jesus'la yola devam etmek isteyen Fenerbahçe, Portekizli çalıştırıcıya transfer hediyesi vermek istiyor. İşte son dakika haberinin detayları…