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Haberler Galeri Son dakika Fenerbahçe haberleri: Süper Lig’in eski yıldızını Fenerbahçe alıyor! Taraftarı sevinçten havaya uçuracak: İşte Jorge Jesus’un yeni prensi…
Giriş Tarihi: 18.04.2023 19:44 Güncelleme Tarihi: 18.04.2023 19:47

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Süper Lig’in eski yıldızını Fenerbahçe alıyor! Taraftarı sevinçten havaya uçuracak: İşte Jorge Jesus’un yeni prensi…

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Süper Lig'de yoluna Jorge Jesus yönetiminde devam eden Fenerbahçe, ligde 60 puanla ikinci sırada yer alıyor. Galatasaray ile birlikte şampiyonluğun en büyük adayı olan sarı-lacivertli ekipte flaş transfer gelişmeleri de yaşanıyor. Bir yandan sezonu zirvede tamamlamanın hesaplarını yapan Kanarya, bir yandan da gelecek sezonun transferleri üzerine çalışıyor. Gelecek sezon Jorge Jesus'la yola devam etmek isteyen Fenerbahçe, Portekizli çalıştırıcıya transfer hediyesi vermek istiyor. İşte son dakika haberinin detayları…

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Süper Lig’in eski yıldızını Fenerbahçe alıyor! Taraftarı sevinçten havaya uçuracak: İşte Jorge Jesus’un yeni prensi…

Son dakika haberleri… Portekizli çalıştırıcı Jorge Jesus yönetiminde sezona başlayan Fenerbahçe, ligin ilk haftalarında flaş galibiyetler aldı.

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Süper Lig’in eski yıldızını Fenerbahçe alıyor! Taraftarı sevinçten havaya uçuracak: İşte Jorge Jesus’un yeni prensi…

Bol gollü sonuçlarla ligin zirvesine demir atan sarı-lacivertli ekip, Dünya Kupası arasıyla birlikte düşüş yaşadı.

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Son dakika Fenerbahçe haberleri: Süper Lig’in eski yıldızını Fenerbahçe alıyor! Taraftarı sevinçten havaya uçuracak: İşte Jorge Jesus’un yeni prensi…

Aradan sonra liderliği Galatasaray'a kaptıran Jorge Jesus ve öğrencileri, son haftalarda yeniden form yakaladı.

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Süper Lig’in eski yıldızını Fenerbahçe alıyor! Taraftarı sevinçten havaya uçuracak: İşte Jorge Jesus’un yeni prensi…

Ligde son olarak Ankaragücü'nü geriden gelerek 2-1 mağlup eden Kanarya, 60 puanla ikinci sıradaki yerini koruyor.

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Süper Lig’in eski yıldızını Fenerbahçe alıyor! Taraftarı sevinçten havaya uçuracak: İşte Jorge Jesus’un yeni prensi…

Şampiyonluk hesaplarının yanı sıra transferde de önemli adımlar atmak isteyen Fenerbahçe, Süper Lig'in eski yıldızı için girişimlere başladı.

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