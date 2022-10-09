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Haberler Galeri Son dakika Fenerbahçe haberleri: Tarihi maçın tartışmalı pozisyonlarını Erman Toroğlu yorumladı! Fenerbahçe - Karagümrük maçı için olay sözler…
Giriş Tarihi: 09.10.2022 23:19 Güncelleme Tarihi: 10.10.2022 00:18

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Tarihi maçın tartışmalı pozisyonlarını Erman Toroğlu yorumladı! Fenerbahçe - Karagümrük maçı için olay sözler…

Son dakika Fenerbahçe haberleri… Süper Lig'in 9. haftasında tarihe geçen bir mücadele oynandı. Bu sezon ligde Andrea Pirlo'nun yönetiminde üst üste kötü sonuçlar alan Fatih Karagümrük, Fenerbahçe karşısında takdir toplayan bir oyun oynadı. Tam 9 golün atıldığı müthiş karşılaşmayı Fenerbahçe, 5-4'lük üstünlükle tamamladı. Karşılaşmada birçok tartışmalı pozisyon yaşanırken, bu anları Erman Toroğlu, canlı yayında değerlendirdi. Toroğlu, Michy Batshuayi için de olay ifadeler kullandı. İşte son dakika haberinin detayları…

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Tarihi maçın tartışmalı pozisyonlarını Erman Toroğlu yorumladı! Fenerbahçe - Karagümrük maçı için olay sözler…

Son dakika haberleri… Süper Lig'in 9. haftasında VavaCars Fatih Karagümrük'ü konuk eden Fenerbahçe, ilk yarısında 2-1 yenik duruma düştüğü müsabakanın uzatma bölümünde bulduğu golle rakibini 5-4 mağlup etti.

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Tarihi maçın tartışmalı pozisyonlarını Erman Toroğlu yorumladı! Fenerbahçe - Karagümrük maçı için olay sözler…

Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmaya baskılı bir şekilde başlayan Fenerbahçe, 9. dakikada Miguel Crespo'nun golüyle öne geçti.

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Son dakika Fenerbahçe haberleri: Tarihi maçın tartışmalı pozisyonlarını Erman Toroğlu yorumladı! Fenerbahçe - Karagümrük maçı için olay sözler…

Fatih Karagümrük, Fabio Borini'nin 16. dakikadaki golüyle beraberliği yakalarken, 24. dakikada Jean Kouassi'nin golüyle öne geçti.

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Tarihi maçın tartışmalı pozisyonlarını Erman Toroğlu yorumladı! Fenerbahçe - Karagümrük maçı için olay sözler…

Golün şokunu çabuk atlatan sarı-lacivertliler, 28. dakikada Enner Valencia'nın golüyle beraberliği yakaladı.

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Tarihi maçın tartışmalı pozisyonlarını Erman Toroğlu yorumladı! Fenerbahçe - Karagümrük maçı için olay sözler…

İlk yarının kalan bölümünde baskı kursa da gol atmayı başaramayan Fenerbahçe, soyunma odasına 2-2'lik beraberlikle girdi.

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