Giriş Tarihi: 09.10.2022 23:19 Güncelleme Tarihi: 10.10.2022 00:18

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Tarihi maçın tartışmalı pozisyonlarını Erman Toroğlu yorumladı! Fenerbahçe - Karagümrük maçı için olay sözler…

Son dakika Fenerbahçe haberleri… Süper Lig'in 9. haftasında tarihe geçen bir mücadele oynandı. Bu sezon ligde Andrea Pirlo'nun yönetiminde üst üste kötü sonuçlar alan Fatih Karagümrük, Fenerbahçe karşısında takdir toplayan bir oyun oynadı. Tam 9 golün atıldığı müthiş karşılaşmayı Fenerbahçe, 5-4'lük üstünlükle tamamladı. Karşılaşmada birçok tartışmalı pozisyon yaşanırken, bu anları Erman Toroğlu, canlı yayında değerlendirdi. Toroğlu, Michy Batshuayi için de olay ifadeler kullandı. İşte son dakika haberinin detayları…