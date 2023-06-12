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Haberler Galeri Son dakika Fenerbahçe haberleri: Şampiyonluk sonrası resmen açıkladı! Fenerbahçe'de Jorge Jesus dönemi bitti: İşte yerine gelecek isim...
Giriş Tarihi: 12.06.2023 00:19 Güncelleme Tarihi: 12.06.2023 00:55

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Şampiyonluk sonrası resmen açıkladı! Fenerbahçe'de Jorge Jesus dönemi bitti: İşte yerine gelecek isim...

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe'de sezon başında imza atan Jorge Jesus, Ziraat Türkiye Kupası şampiyonluğunun ardından sarı-lacivertli kulüpten ayrıldığını resmen açıkladı. Süper Lig'de şampiyonluğu Galatasaray'a kaptıran Fenerbahçe'de taraftarların tepkisi oldukça yüksekti. Portekizli çalıştırıcı, "Bugünden itibaren Fenerbahçe'nin teknik direktörü değilim." açıklaması yaptı. Jorge Jesus'un ardından Fenerbahçe'de ise yerine gelecek adaylar belli oldu. İşte son dakika haberinin detayları...

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Şampiyonluk sonrası resmen açıkladı! Fenerbahçe’de Jorge Jesus dönemi bitti: İşte yerine gelecek isim...

Son dakika haberleri... Fenerbahçe, 61'inci Ziraat Türkiye Kupası'nın sahibi oldu. Gürsel Aksel Stadı'ndaki finalde Medipol Başakşehir'i 2-0 mağlup eden sarı-lacivertliler kulüp tarihinde 7'nci kez kupaya uzandı.

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Şampiyonluk sonrası resmen açıkladı! Fenerbahçe’de Jorge Jesus dönemi bitti: İşte yerine gelecek isim...

Maça çok hızlı başlayan Fenerbahçe henüz 1'inci dakikada Batshuayi ile golü buldu: 1-0. Belçikalı forvet 29'da farkı ikiye çıkarıp takımını rahatlattı: 2-0. Kalan dakikalarda avantajını koruyan Fenerbahçe, kupada mutlu sona ulaştı.

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Son dakika Fenerbahçe haberleri: Şampiyonluk sonrası resmen açıkladı! Fenerbahçe’de Jorge Jesus dönemi bitti: İşte yerine gelecek isim...

Süper Lig şampiyonluğunu ezeli rakibi Galatasaray'a kaptıran Fenerbahçe'de teknik ekip ve oyuncular stadı dolduran taraftarlarla birlikte büyük sevinç yaşadı.

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Şampiyonluk sonrası resmen açıkladı! Fenerbahçe’de Jorge Jesus dönemi bitti: İşte yerine gelecek isim...

Fenerbahçe en son Ziraat Türkiye Kupası'nı 2012-2013 sezonunda müzesine götürmüştü. Başakşehir ise kulüp tarihinde oynadığı 3'üncü Türkiye Kupası finalini de kazanamadı.

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Şampiyonluk sonrası resmen açıkladı! Fenerbahçe’de Jorge Jesus dönemi bitti: İşte yerine gelecek isim...

JORGE JESUS BIRAKTIĞINI AÇIKLADI

Ziraat Türkiye Kupası finalinde Medipol Başakşehir'i 2-0 mağlup eden Fenerbahçe'nin teknik direktörü Jorge Jesus, "Bugünden itibaren Fenerbahçe'nin teknik direktör değilim. Bunu başkanımıza birkaç hafta önce söylemiştim. Yeni bir arayış içine girebilmesi için kendisine bilgi vermiştim." dedi.

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