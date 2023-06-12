Son dakika Fenerbahçe haberleri: Şampiyonluk sonrası resmen açıkladı! Fenerbahçe’de Jorge Jesus dönemi bitti: İşte yerine gelecek isim...

JORGE JESUS BIRAKTIĞINI AÇIKLADI

Ziraat Türkiye Kupası finalinde Medipol Başakşehir'i 2-0 mağlup eden Fenerbahçe'nin teknik direktörü Jorge Jesus, "Bugünden itibaren Fenerbahçe'nin teknik direktör değilim. Bunu başkanımıza birkaç hafta önce söylemiştim. Yeni bir arayış içine girebilmesi için kendisine bilgi vermiştim." dedi.