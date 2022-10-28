Giriş Tarihi: 28.10.2022 19:53 Güncelleme Tarihi: 28.10.2022 19:54

Son dakika Fenerbahçe haberleri: UEFA Avrupa Ligi’nden dev gelir! Fenerbahçe grubu lider tamamlarsa… İşte kasaya girecek rakam

Son dakika Fenerbahçe haberleri… Sezon başında Portekizli çalıştırıcı Jorge Jesus'u göreve getiren Fenerbahçe, flaş bir başlangıç yaptı. Süper Lig'de aldığı üst üste galibiyetlerle liderlik koltuğuna oturan sarı-lacivertliler, UEFA Avrupa Ligi'nde de lider konumda bulunuyor. Takımın oynadığı oyun taraftarı oldukça memnun ederken, galibiyetlerle birlikte Fenerbahçe'nin geliri de artıyor. UEFA Avrupa Ligi'nde kazanılan maçlarla kasasına oldukça yüklü bir miktar giren Fenerbahçe'nin grubu lider tamamladığı takdirde kazanacağı rakam da belli oldu. İşte son dakika haberinin detayları…