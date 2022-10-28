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Haberler Galeri Son dakika Fenerbahçe haberleri: UEFA Avrupa Ligi’nden dev gelir! Fenerbahçe grubu lider tamamlarsa… İşte kasaya girecek rakam
Giriş Tarihi: 28.10.2022 19:53 Güncelleme Tarihi: 28.10.2022 19:54

Son dakika Fenerbahçe haberleri: UEFA Avrupa Ligi’nden dev gelir! Fenerbahçe grubu lider tamamlarsa… İşte kasaya girecek rakam

Son dakika Fenerbahçe haberleri… Sezon başında Portekizli çalıştırıcı Jorge Jesus'u göreve getiren Fenerbahçe, flaş bir başlangıç yaptı. Süper Lig'de aldığı üst üste galibiyetlerle liderlik koltuğuna oturan sarı-lacivertliler, UEFA Avrupa Ligi'nde de lider konumda bulunuyor. Takımın oynadığı oyun taraftarı oldukça memnun ederken, galibiyetlerle birlikte Fenerbahçe'nin geliri de artıyor. UEFA Avrupa Ligi'nde kazanılan maçlarla kasasına oldukça yüklü bir miktar giren Fenerbahçe'nin grubu lider tamamladığı takdirde kazanacağı rakam da belli oldu. İşte son dakika haberinin detayları…

Son dakika Fenerbahçe haberleri: UEFA Avrupa Ligi’nden dev gelir! Fenerbahçe grubu lider tamamlarsa… İşte kasaya girecek rakam

Son dakika haberleri… Geçtiğimiz sezon İsmail Kartal yönetiminde Süper Lig'i ikinci sırada tamamlayan Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi elemelerinde mücadele etmeye hak kazanmıştı.

Son dakika Fenerbahçe haberleri: UEFA Avrupa Ligi’nden dev gelir! Fenerbahçe grubu lider tamamlarsa… İşte kasaya girecek rakam

Sezon başında göreve gelen Jorge Jesus'la Devler Ligi arenasında Dinamo Kiev ile karşılaşan sarı-lacivertliler, istediği sonuçları alamadı ve UEFA Avrupa Ligi'ne geriledi.

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Son dakika Fenerbahçe haberleri: UEFA Avrupa Ligi’nden dev gelir! Fenerbahçe grubu lider tamamlarsa… İşte kasaya girecek rakam

Avrupa Ligi'nde ise oldukça iyi bir başlangıç yapan Kanarya, 5'inci maçlar sonunda B Grubu'nda liderliğini koruyor.

Son dakika Fenerbahçe haberleri: UEFA Avrupa Ligi’nden dev gelir! Fenerbahçe grubu lider tamamlarsa… İşte kasaya girecek rakam

RENNES KARŞISINDA TARİHİ DÖNÜŞ

Grubun 5'inci maçında Rennes ile karşılaşan Fenerbahçe, sahasında ağırladığı rakibini yenmesi halinde lider tamamlamayı garantileyecekti.

Son dakika Fenerbahçe haberleri: UEFA Avrupa Ligi’nden dev gelir! Fenerbahçe grubu lider tamamlarsa… İşte kasaya girecek rakam

Ancak işler Jorge Jesus ve öğrencilerinin beklediği şekilde ilerlemedi. Fransız ekibi, ilk 30 dakikada 3-0 öne geçti.

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