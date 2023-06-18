Son dakika Fenerbahçe haberleri: Ve Fenerbahçe’de flaş gelişme! Edin Dzeko bavullarını topladı...

Ali Koç'un açıklamaları şöyle;



"'Akıl yok, her şeye kendiniz karar veriyorsunuz' diyorsunuz. 'İyi etmişsiniz' diyeceğiniz kişilere danıştık. Bugün piyasada müsait olan dünya çapında, geçen seneye göre çok daha fazla hoca var. Türkiye'yi hiç bilmeyen bir hoca ile yeni sezona başlamanın risk taşıyacağı kararını verdik. Diğer taraftan camianın hassasiyetini bilen biri olsun. Türkiye'yi bilen yabancı hoca 3'ü geçmiyor. Türkiye ligini bilen, burada yıllarca hocalık yapmış, 'bize uyabilecek hoca' dediğiniz zaman 4'ü geçmiyor. Camiayı bilen, hizmet etmiş, anlayan, o ruhu aşılayan 2 Türk hoca çıkıyor. Bu önümüzdeki sene tercihimiz Türk hoca yönünde olacak.