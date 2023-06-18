Giriş Tarihi: 18.06.2023 11:43
Güncelleme Tarihi: 18.06.2023
11:47
Son dakika Fenerbahçe haberleri: Ve Fenerbahçe'de flaş gelişme! Edin Dzeko bavullarını topladı...
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Sezona şampiyonluk parolasıyla giren ve fakat şampiyonluğu ezeli rakibi Galatasaray'a kaptıran Fenerbahçe'de gözler yeni direktörün kim olacağına çevrilirken aynı zamanda transfer gelişmeleri de yaşanıyor. Valencia'nın yerine yeni bir forver arayan sarı-lacivertli takımda Edin Dzeko gelişmesi yaşandı. İşte son dakika transfer haberinin detayları...