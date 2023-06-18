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Haberler Galeri Son dakika Fenerbahçe haberleri: Ve Fenerbahçe'de flaş gelişme! Edin Dzeko bavullarını topladı...
Giriş Tarihi: 18.06.2023 11:43 Güncelleme Tarihi: 18.06.2023 11:47

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Ve Fenerbahçe'de flaş gelişme! Edin Dzeko bavullarını topladı...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Sezona şampiyonluk parolasıyla giren ve fakat şampiyonluğu ezeli rakibi Galatasaray'a kaptıran Fenerbahçe'de gözler yeni direktörün kim olacağına çevrilirken aynı zamanda transfer gelişmeleri de yaşanıyor. Valencia'nın yerine yeni bir forver arayan sarı-lacivertli takımda Edin Dzeko gelişmesi yaşandı. İşte son dakika transfer haberinin detayları...

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Ve Fenerbahçe’de flaş gelişme! Edin Dzeko bavullarını topladı...

Ali Koç'un açıklamaları şöyle;

"'Akıl yok, her şeye kendiniz karar veriyorsunuz' diyorsunuz. 'İyi etmişsiniz' diyeceğiniz kişilere danıştık. Bugün piyasada müsait olan dünya çapında, geçen seneye göre çok daha fazla hoca var. Türkiye'yi hiç bilmeyen bir hoca ile yeni sezona başlamanın risk taşıyacağı kararını verdik. Diğer taraftan camianın hassasiyetini bilen biri olsun. Türkiye'yi bilen yabancı hoca 3'ü geçmiyor. Türkiye ligini bilen, burada yıllarca hocalık yapmış, 'bize uyabilecek hoca' dediğiniz zaman 4'ü geçmiyor. Camiayı bilen, hizmet etmiş, anlayan, o ruhu aşılayan 2 Türk hoca çıkıyor. Bu önümüzdeki sene tercihimiz Türk hoca yönünde olacak.

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Ve Fenerbahçe’de flaş gelişme! Edin Dzeko bavullarını topladı...

Portekizli çalıştırıcı Jorge Jesus'un takımdan ayrılmasından sonra gözler yeni hocanın kim olacağı merak edilirken, Başkan Ali Koç, ligi bilen ve yakından tanıyan bir Türk hocayla anlaşmak istediklerini açıkladı.

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Son dakika Fenerbahçe haberleri: Ve Fenerbahçe’de flaş gelişme! Edin Dzeko bavullarını topladı...

"2 TÜRK HOCA..."

Fenerbahçe'nin dünkü mali kongresinde konuşan Ali Koç, teknik direktör konusuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Türkiye ligini bilen, burada yıllarca hocalık yapmış ve bize uyabilecek hoca dediğiniz zaman 4'ü geçmiyor. Camiayı bilen, hizmet etmiş, anlayan, o ruhu aşılayan 2 Türk hoca çıkıyor. Bu önümüzdeki sene tercihimiz Türk hoca yönünde olacak" dedi.

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Ve Fenerbahçe’de flaş gelişme! Edin Dzeko bavullarını topladı...

VOLKAN DEMİREL: HAYIRLISI OLSUN

Adaylardan öne çıkan isim olduğu iddia edilen ve SABAH Spor'a konuşan Volkan Demirel, konuyla ilgili şunları söyledi: "Siz sormadan ben konuşayım. Hiçbir şey söyleyemem şu anda. Hayırlısı olsun."

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Ve Fenerbahçe’de flaş gelişme! Edin Dzeko bavullarını topladı...

F.BAHÇE'DE TRANSFER GELİŞMESİ

Yeni sezon için ilk Ryan Kent transferini açıklayan Fenerbahçe, transfer dönemine yine hızlı giren takım oldu. Hücum bölgesini daha da güçlendirmek ve Enner Valencia yerine deneyimli bir oyuncu almak isteyen yönetim, Boşnak yıldız Edin Dzeko için mutlu sona ulaşmaya yakın.

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