Giriş Tarihi: 30.08.2024 23:19
Güncelleme Tarihi: 30.08.2024
23:20
SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERLERİ: Yeni transfer Fenerbahçelileri çılgına çevirdi! Jose Mourinho’nun tepkisi olay oldu: Galibiyete ragmen…
Son dakika Fenerbahçe haberleri… Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Fenerbahçe, sahasında Alanyaspor'u konuk etti. Zorlu mücadeleden 3-0'lık net bir skorla galip gelen sarı-lacivertli ekip, puanını 10'a yükseltti. Bu sonuçla maç fazlasıyla liderliğini sürdüren Kanarya, taraftarını da memnun eden bir futbol sergiledi. Öte yandan galibiyete ragmen taraftarları çıldırtan unsur ise yeni transferin kaçırdığı gol oldu. Mourinho'nun şaşırtan tepkisi de çok konuşuldu. İşte son dakika haberinin detayları…