SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERLERİ: Yeni transfer Fenerbahçelileri çılgına çevirdi! Jose Mourinho’nun tepkisi olay oldu: Galibiyete ragmen…

İkinci yarının başlarında iki takımda pozisyon bulmakta zorlandı. 60'ıncı dakikada savunmanın arkasına atılan uzun topa hareketlenen Tadic, ceza sahasına girer girmez yaptığı aşırtma vuruşla takımının ve kendisinin ikinci golünü kaydetti: 2-0.