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Haberler Galeri SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERLERİ: Yeni transfer Fenerbahçelileri çılgına çevirdi! Jose Mourinho’nun tepkisi olay oldu: Galibiyete ragmen…
Giriş Tarihi: 30.08.2024 23:19 Güncelleme Tarihi: 30.08.2024 23:20

SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERLERİ: Yeni transfer Fenerbahçelileri çılgına çevirdi! Jose Mourinho’nun tepkisi olay oldu: Galibiyete ragmen…

Son dakika Fenerbahçe haberleri… Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Fenerbahçe, sahasında Alanyaspor'u konuk etti. Zorlu mücadeleden 3-0'lık net bir skorla galip gelen sarı-lacivertli ekip, puanını 10'a yükseltti. Bu sonuçla maç fazlasıyla liderliğini sürdüren Kanarya, taraftarını da memnun eden bir futbol sergiledi. Öte yandan galibiyete ragmen taraftarları çıldırtan unsur ise yeni transferin kaçırdığı gol oldu. Mourinho'nun şaşırtan tepkisi de çok konuşuldu. İşte son dakika haberinin detayları…

SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERLERİ: Yeni transfer Fenerbahçelileri çılgına çevirdi! Jose Mourinho’nun tepkisi olay oldu: Galibiyete ragmen…

Son dakika haberleri… Süper Lig'in 4'üncü haftasında Fenerbahçe, sahasında Alanyaspor'u konuk etti.

SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERLERİ: Yeni transfer Fenerbahçelileri çılgına çevirdi! Jose Mourinho’nun tepkisi olay oldu: Galibiyete ragmen…

Ülker Stadyumu'nda saat 21.00'de başlayan karşılaşmada Mehmet Türkmen düdük çaldı. Türkmen'in yardımcılıklarını Kerem Ersoy ve Çağlar Uyarcan üstlendi.

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SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERLERİ: Yeni transfer Fenerbahçelileri çılgına çevirdi! Jose Mourinho’nun tepkisi olay oldu: Galibiyete ragmen…

Karşılaşmaya baskılı başlayan taraf Fenerbahçe oldu. Rakip kalede pozisyonlar bulan sarı-lacivertliler, kaleci Ertuğrul'u geçemedi.

SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERLERİ: Yeni transfer Fenerbahçelileri çılgına çevirdi! Jose Mourinho’nun tepkisi olay oldu: Galibiyete ragmen…

43'üncü dakikada sahneye çıkan Tadic, takımını 1-0 öne geçirdi ve ilk yarı bu skorla sona erdi.

SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERLERİ: Yeni transfer Fenerbahçelileri çılgına çevirdi! Jose Mourinho’nun tepkisi olay oldu: Galibiyete ragmen…

İkinci yarının başlarında iki takımda pozisyon bulmakta zorlandı. 60'ıncı dakikada savunmanın arkasına atılan uzun topa hareketlenen Tadic, ceza sahasına girer girmez yaptığı aşırtma vuruşla takımının ve kendisinin ikinci golünü kaydetti: 2-0.

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