Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Son dakika Fenerbahçe haberleri: Yılın sürprizine Fenerbahçe imza atıyor! Jorge Jesus yeni golcüsünü Süper Lig’den buldu…
Giriş Tarihi: 17.12.2022 22:51 Güncelleme Tarihi: 17.12.2022 22:57

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Yılın sürprizine Fenerbahçe imza atıyor! Jorge Jesus yeni golcüsünü Süper Lig’den buldu…

Son dakika Fenerbahçe haberleri... Fenerbahçe'de sezon başında teknik direktörlük görevine getirilen Jorge Jesus, sarı-lacivertli takımda beklentilerin oldukça üzerine çıktı. Hem Süper Lig'de hem de Avrupa'da Fenerbahçe'yi liderlik konumuna getiren Jesus, taraftarlarla da oldukça kuvvetli bir bağ kurdu. Dünya Kupası arasını hazırlık maçlarıyla değerlendiren Fenerbahçe, bir yandan transfer çalışmalarını sürdürüyor. Jorge Jesus'un raporuyla golcü arayışına giren Kanarya, yeni forvetini Süper Lig'den buldu. İşte son dakika haberinin detayları...

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Yılın sürprizine Fenerbahçe imza atıyor! Jorge Jesus yeni golcüsünü Süper Lig’den buldu…

Son dakika haberleri... Bu sezon Süper Lig'de şampiyonluğu hedefleyen Fenerbahçe, Katar'da düzenlenen Dünya Kupası nedeniyle verilen araya lider girdi.

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Yılın sürprizine Fenerbahçe imza atıyor! Jorge Jesus yeni golcüsünü Süper Lig’den buldu…

Jorge Jesus'un göreve başlamasıyla birlikte takıma yansıyan pozitif hava, sarı-lacivertli ekibin oyununu da yansıdı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Son dakika Fenerbahçe haberleri: Yılın sürprizine Fenerbahçe imza atıyor! Jorge Jesus yeni golcüsünü Süper Lig’den buldu…

UEFA Avrupa Ligi'nde de zorlu gruptan lider çıkan Fenerbahçe, yeniden lige konsantre oldu. Sarı-lacivertli ekip, Dünya Kupası arasından sonra oynanacak Trabzonspor maçına hazırlanıyor.

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Yılın sürprizine Fenerbahçe imza atıyor! Jorge Jesus yeni golcüsünü Süper Lig’den buldu…

Bir yandan da Jorge Jesus'un raporları doğrultusunda transfer çalışmalarını sürdüren Kanarya, yeni bir golcü arayışı içerisine girdi.

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Yılın sürprizine Fenerbahçe imza atıyor! Jorge Jesus yeni golcüsünü Süper Lig’den buldu…

Fenerbahçe, golcü transferi için çalışmalarını sürdürüyor. Listeye Süper Lig'den yeni bir isim eklendi. Jorge Jesus'un da çok beğendiği golcü oyuncu için Fenerbahçe Yönetimi, ilk görüşmeyi gerçekleştirdi.

SON DAKİKA