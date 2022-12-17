Giriş Tarihi: 17.12.2022 22:51 Güncelleme Tarihi: 17.12.2022 22:57

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Yılın sürprizine Fenerbahçe imza atıyor! Jorge Jesus yeni golcüsünü Süper Lig’den buldu…

Son dakika Fenerbahçe haberleri... Fenerbahçe'de sezon başında teknik direktörlük görevine getirilen Jorge Jesus, sarı-lacivertli takımda beklentilerin oldukça üzerine çıktı. Hem Süper Lig'de hem de Avrupa'da Fenerbahçe'yi liderlik konumuna getiren Jesus, taraftarlarla da oldukça kuvvetli bir bağ kurdu. Dünya Kupası arasını hazırlık maçlarıyla değerlendiren Fenerbahçe, bir yandan transfer çalışmalarını sürdürüyor. Jorge Jesus'un raporuyla golcü arayışına giren Kanarya, yeni forvetini Süper Lig'den buldu. İşte son dakika haberinin detayları...