Giriş Tarihi: 28.12.2022 06:58
Güncelleme Tarihi: 28.12.2022
07:04
Son dakika: Fenerbahçe-Hatayspor maçı sonrası Erman Toroğlu'ndan çarpıcı yorum: "Futbol bilgisi olmayan korkak hakemler"
Son dakika haberleri: Süper Lig'den dün Fenerbahçe evinde Hatayspor'u konuk etti. Maçın tamamında etkili olan Fenerbahçe King, Batshuayi, Serdar Dursun ve Henrique'nin golleriyle Volkan Demirel'in takımını 4-0 mağlup ederek maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu. SABAH Spor'un usta yazarları Erman Toroğlu ve Ahmet çakar maçla ilgili çok çarpıcı sözler kaleme aldı. İşte son dakika haberinin detayları...