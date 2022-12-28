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Haberler Galeri Son dakika: Fenerbahçe-Hatayspor maçı sonrası Erman Toroğlu'ndan çarpıcı yorum: "Futbol bilgisi olmayan korkak hakemler"
Giriş Tarihi: 28.12.2022 06:58 Güncelleme Tarihi: 28.12.2022 07:04

Son dakika: Fenerbahçe-Hatayspor maçı sonrası Erman Toroğlu'ndan çarpıcı yorum: "Futbol bilgisi olmayan korkak hakemler"

Son dakika haberleri: Süper Lig'den dün Fenerbahçe evinde Hatayspor'u konuk etti. Maçın tamamında etkili olan Fenerbahçe King, Batshuayi, Serdar Dursun ve Henrique'nin golleriyle Volkan Demirel'in takımını 4-0 mağlup ederek maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu. SABAH Spor'un usta yazarları Erman Toroğlu ve Ahmet çakar maçla ilgili çok çarpıcı sözler kaleme aldı. İşte son dakika haberinin detayları...

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Son dakika: Fenerbahçe-Hatayspor maçı sonrası Erman Toroğlu’ndan çarpıcı yorum: Futbol bilgisi olmayan korkak hakemler

Süper Lig'in 16. haftasında heyecan devam ediyor. Geçtiğimiz hafta Trabzonspor'a mağlup olan Fenerbahçe dün evinde Hatayspor'u 4-0'lık farklı bir skorla mağlup ederek maç fazlasıyla yeniden liderlik koltuğuna oturdu.

Son dakika: Fenerbahçe-Hatayspor maçı sonrası Erman Toroğlu’ndan çarpıcı yorum: Futbol bilgisi olmayan korkak hakemler

F.BAHÇE BU SEZON BİR MAÇTA EN FAZLA İSABETLİ ŞUT ATAN TAKIM OLDU

Fenerbahçe, Hatayspor karşısında 15 isabetli şutla Süper Lig'de bu sezon bir maçta en çok isabetli şut çeken takım oldu (25/15). Fenerbahçe'nin gollerini Joshua King, Batshuayi, Serdar Dursun ve Gustavo Henrique kaydetti.

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Son dakika: Fenerbahçe-Hatayspor maçı sonrası Erman Toroğlu’ndan çarpıcı yorum: Futbol bilgisi olmayan korkak hakemler

SABAH Spor'un usta kalemleri Ahmet Çakar ve Erman Toroğlu dünkü maçla ilgili çok çarpıcı sözler kaleme alarak Fenerbahçe'nin oynadığı oyunla ilgili övgüyle bahsetti. İşte o sözler...

Son dakika: Fenerbahçe-Hatayspor maçı sonrası Erman Toroğlu’ndan çarpıcı yorum: Futbol bilgisi olmayan korkak hakemler

AHMET ÇAKAR: F.BAHÇE'NİN PRESİ ACIMASIZDI

F.Bahçe, sıkıntılı geçirdiği son 2 maç sonrasında tekrar eski haline dönüverdi. Özellikle bir ilk yarı oynadılar ki biz seyrederken yorulduk. Sağdan Osayi soldan Ferdi, Rossi… Hepsi Hatay'a çöktüler. Batshuayi çalışıyor, Arao çalışıyor ve F.Bahçe pozisyon üzerine pozisyon üretiyordu. Önce duran toptan King, arkasından da Ferdi-Rossi-Batshuayi ortaklığında gelen mükemmel bir ikinci gol…

Son dakika: Fenerbahçe-Hatayspor maçı sonrası Erman Toroğlu’ndan çarpıcı yorum: Futbol bilgisi olmayan korkak hakemler

F.Bahçe acımasız bir pres yaptı. Sürekli alan daralttı, dönen topları aldı, Hatay birkaç kontrada da fazla bir şey üretemedi. İlk devre ciddi bir fark olurdu… İkinci yarı F.Bahçe işi rölantiye aldı. Diğer bir deyimle önde presi ve yüksek tempoyu bıraktı, dolayısıyla Hatay oynamaya başladı. Peki F.Bahçe pozisyon verdi mi? Pek verdiğini söyleyemeyiz.

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