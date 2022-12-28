Son dakika: Fenerbahçe-Hatayspor maçı sonrası Erman Toroğlu'ndan çarpıcı yorum: "Futbol bilgisi olmayan korkak hakemler"

F.Bahçe acımasız bir pres yaptı. Sürekli alan daralttı, dönen topları aldı, Hatay birkaç kontrada da fazla bir şey üretemedi. İlk devre ciddi bir fark olurdu… İkinci yarı F.Bahçe işi rölantiye aldı. Diğer bir deyimle önde presi ve yüksek tempoyu bıraktı, dolayısıyla Hatay oynamaya başladı. Peki F.Bahçe pozisyon verdi mi? Pek verdiğini söyleyemeyiz.