Son dakika haberi... Bu sezonla birlikte Süper Lig'de şampiyonluk hasreti 8 yıla çıkacak olan Fenerbahçe, gelecek sezon için güçlü bir kadro kurmak istiyor. Sezon sonunda golcü transferi yapmak için kolları sıvayan Sarı-lacivertlilere, Beşiktaş rakip oldu.