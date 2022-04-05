Giriş Tarihi: 05.04.2022 22:06
Güncelleme Tarihi: 05.04.2022
22:42
Son dakika: Fenerbahçe ile Beşiktaş yıldız golcü için karşı karşıya! Menajeri görüşmelere geldi...
Son dakika Fenerbahçe ve Beşiktaş transfer haberleri... Fenerbahçe'nin sezon sonunda transfer etmek istediği yıldız golcü için Beşiktaş'ın devreye girdiği iddia edildi. Mergim Berisha ve Serdar Dursun'un performansından memnun kalmayan Sarı-lacivertliler, golcü transferi için Beşiktaş ile kapışacak. İşte transfer haberinin detayları...