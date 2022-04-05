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Haberler Galeri Son dakika: Fenerbahçe ile Beşiktaş yıldız golcü için karşı karşıya! Menajeri görüşmelere geldi...
Giriş Tarihi: 05.04.2022 22:06 Güncelleme Tarihi: 05.04.2022 22:42

Son dakika: Fenerbahçe ile Beşiktaş yıldız golcü için karşı karşıya! Menajeri görüşmelere geldi...

Son dakika Fenerbahçe ve Beşiktaş transfer haberleri... Fenerbahçe'nin sezon sonunda transfer etmek istediği yıldız golcü için Beşiktaş'ın devreye girdiği iddia edildi. Mergim Berisha ve Serdar Dursun'un performansından memnun kalmayan Sarı-lacivertliler, golcü transferi için Beşiktaş ile kapışacak. İşte transfer haberinin detayları...

Son dakika: Fenerbahçe ile Beşiktaş yıldız golcü için karşı karşıya! Menajeri görüşmelere geldi...

Son dakika haberi... Bu sezonla birlikte Süper Lig'de şampiyonluk hasreti 8 yıla çıkacak olan Fenerbahçe, gelecek sezon için güçlü bir kadro kurmak istiyor. Sezon sonunda golcü transferi yapmak için kolları sıvayan Sarı-lacivertlilere, Beşiktaş rakip oldu.

Son dakika: Fenerbahçe ile Beşiktaş yıldız golcü için karşı karşıya! Menajeri görüşmelere geldi...

Mergim Berisha ve Serdar Dursun'un performansından memnun kalmayan Fenerbahçe, golcü transferi için Beşiktaş ile kapışacak.

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Son dakika: Fenerbahçe ile Beşiktaş yıldız golcü için karşı karşıya! Menajeri görüşmelere geldi...

Berisha, bu sezon Fenerbahçe formasıyla 31 maçta 8 gol atıp 3 asist yaparken Serdar Dursun ise 30 maçta 9 gol attı ve 2 asist kaydetti.

Son dakika: Fenerbahçe ile Beşiktaş yıldız golcü için karşı karşıya! Menajeri görüşmelere geldi...

Beşiktaş'ta ise sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Güven Yalçın ve Cyle Larin'in yanı sıra Batshuayi ve Kenan Karaman istenilen performansı veremedi.

Son dakika: Fenerbahçe ile Beşiktaş yıldız golcü için karşı karşıya! Menajeri görüşmelere geldi...

FENERBAHÇE İLE BEŞİKTAŞ SUAREZ İÇİN YARIŞIYOR

İspanyol ekibi Atletico Madrid ile yol ayrımına gitmeye hazırlanan Luis Suarez'e talip olan Fenerbahçe'nin ardından, Beşiktaş'ın da yıldız isme talip olduğu öğrenildi. Ezeli rakiplerin Suarez'in menajeri ile İstanbul'da görüştüğü öğrenildi.

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