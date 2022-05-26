Giriş Tarihi: 26.05.2022 20:26
Güncelleme Tarihi: 26.05.2022
21:08
Son dakika: Fenerbahçe ile Beşiktaş'tan dev transfer kapışması! Portekizli yıldız için görüşmeler başladı...
Son dakika Fenerbahçe ve Beşiktaş transfer haberleri... Yunan yıldız futbolcu Georgios Masouras transferinde Trabzonspor ile karşı karşıya gelen Fenerbahçe, bu kez Estoril'in yıldızı için transferde Beşiktaş'a rakip oldu. Portekiz basınının duyurduğu haberde, Sarı-lacivertlilerin Beşiktaş'ın da istediği Portekizli yıldızla temaslara başladığı aktarıldı.