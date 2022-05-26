Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Son dakika: Fenerbahçe ile Beşiktaş'tan dev transfer kapışması! Portekizli yıldız için görüşmeler başladı...
Giriş Tarihi: 26.05.2022 20:26 Güncelleme Tarihi: 26.05.2022 21:08

Son dakika: Fenerbahçe ile Beşiktaş'tan dev transfer kapışması! Portekizli yıldız için görüşmeler başladı...

Son dakika Fenerbahçe ve Beşiktaş transfer haberleri... Yunan yıldız futbolcu Georgios Masouras transferinde Trabzonspor ile karşı karşıya gelen Fenerbahçe, bu kez Estoril'in yıldızı için transferde Beşiktaş'a rakip oldu. Portekiz basınının duyurduğu haberde, Sarı-lacivertlilerin Beşiktaş'ın da istediği Portekizli yıldızla temaslara başladığı aktarıldı.

Son dakika: Fenerbahçe ile Beşiktaş’tan dev transfer kapışması! Portekizli yıldız için görüşmeler başladı...

Son dakika haberi... Daha önce Olympiakos'tan Georgios Masouras transferinde Trabzonspor ile karşı karşıya gelen Fenerbahçe, bu kez Beşiktaş ile bir transfer yarışına girdi.

Son dakika: Fenerbahçe ile Beşiktaş’tan dev transfer kapışması! Portekizli yıldız için görüşmeler başladı...

Portekiz basınının duyurduğu haberde, Sarı-lacivertlilerin Beşiktaş'ın da istediği Portekizli yıldızla temaslara başladığı aktarıldı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Son dakika: Fenerbahçe ile Beşiktaş’tan dev transfer kapışması! Portekizli yıldız için görüşmeler başladı...

Yunan medyası ise Fenerbahçe ve Trabzonspor'un Olympiakos'un 28 yaşındaki yıldızı Georgios Masouras'ı transfer etmek istediğini yazdı.

Son dakika: Fenerbahçe ile Beşiktaş’tan dev transfer kapışması! Portekizli yıldız için görüşmeler başladı...

Fenerbahçe ile Trabzonspor'un Yunan orta saha Georgios Masouras ile temaslarını sürdürdüğünü belirtti.

Son dakika: Fenerbahçe ile Beşiktaş’tan dev transfer kapışması! Portekizli yıldız için görüşmeler başladı...

Yunan kulübünün Georgios Masouras için 8 milyon Euro'luk bonservis beklentisi olduğu iddia edildi.

SON DAKİKA