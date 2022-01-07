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Haberler Galeri Son dakika: Fenerbahçe istemişti, Acun Ilıcalı kapıyor! Vedat Muriqi derken ters köşe...
Giriş Tarihi: 07.01.2022 00:49 Güncelleme Tarihi: 07.01.2022 01:43

Son dakika: Fenerbahçe istemişti, Acun Ilıcalı kapıyor! Vedat Muriqi derken ters köşe...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri... Süper Lig'in ilk yarısında istediği sonuçları alamayan Fenerbahçe, devre transfer çalışmalarını sürdürüyor. İngiliz ekibi Hull City'yi satın alan Acun Ilıcalı, Vedat Muriqi transferi dışında bir kez daha Fenerbahçe'ye rakip oldu.

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Son dakika: Fenerbahçe istemişti, Acun Ilıcalı kapıyor! Vedat Muriqi derken ters köşe...

Son dakika haberi... Süper Lig'in ilk yarısında istediği sonuçları alamayan ve lider Trabzonspor'un 14 puan gerisinde kalan Fenerbahçe, gözünü transfere dikti. İngiliz ekibi Hull City'yi satın alan Acun Ilıcalı, bir kez daha Fenerbahçe'ye rakip oldu.

Son dakika: Fenerbahçe istemişti, Acun Ilıcalı kapıyor! Vedat Muriqi derken ters köşe...

Sarı-lacivertliler, devre transfer çalışmalarını sürdürürken ligin ikinci yarısında zirveye tırmanmak istiyor.

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Son dakika: Fenerbahçe istemişti, Acun Ilıcalı kapıyor! Vedat Muriqi derken ters köşe...

Fenerbahçe, Süper Lig'in ikinci yarısının ilk maçında Pazartesi akşamı Adana Demirspor'u konuk edecek.

Son dakika: Fenerbahçe istemişti, Acun Ilıcalı kapıyor! Vedat Muriqi derken ters köşe...

Kanarya, daha önce Lazio'dan eski yıldızı Vedat Muriqi için nabız yoklarken Acun Ilıcalı'nın satın aldığı Hull City de Kosovalı golcüye talip olmuştu.

Son dakika: Fenerbahçe istemişti, Acun Ilıcalı kapıyor! Vedat Muriqi derken ters köşe...

Yeniden Fenerbahçe'nin gündemine gelen Vedat Muriqi için İngiliz basını, Hull City'nin 14 milyon euro ödeyebileceğini yazmıştı.

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