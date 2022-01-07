Son dakika: Fenerbahçe istemişti, Acun Ilıcalı kapıyor! Vedat Muriqi derken ters köşe...

Son dakika haberi... Süper Lig'in ilk yarısında istediği sonuçları alamayan ve lider Trabzonspor'un 14 puan gerisinde kalan Fenerbahçe, gözünü transfere dikti. İngiliz ekibi Hull City'yi satın alan Acun Ilıcalı, bir kez daha Fenerbahçe'ye rakip oldu. Sarı-lacivertliler, devre transfer çalışmalarını sürdürürken ligin ikinci yarısında zirveye tırmanmak istiyor. Fenerbahçe, Süper Lig'in ikinci yarısının ilk maçında Pazartesi akşamı Adana Demirspor'u konuk edecek. Kanarya, daha önce Lazio'dan eski yıldızı Vedat Muriqi için nabız yoklarken Acun Ilıcalı'nın satın aldığı Hull City de Kosovalı golcüye talip olmuştu. Yeniden Fenerbahçe'nin gündemine gelen Vedat Muriqi için İngiliz basını, Hull City'nin 14 milyon euro ödeyebileceğini yazmıştı. Mutsuz olan Vedat'un Lazio'dan kesin olarak ayrılacağı Premier Lig ve Fenerbahçe arasında bir karar vereceği belirtilmisti. Portekiz basınından O Jogo'nun haberine göre Fenerbahçe'nin Santa Clara'dan sezon başında da istediği Japon orta saha Hidemasa Morita, Hull City'le anlaşmaya çok yakın. Haberde, Santa Clara'nın orta saha oyuncusu Hidemasa Morita, Hull City'ye 5 milyon euro bonservis bedeliyle transfer olacağı belirtildi. 24 takımlı İngiltere Championship Lig'de 19. olan Hull City'nin Türk milyoner Acun Ilıcalı ile yapılacak transferlerle çıkışa geçmek istediği ifade edildi. 26 yaşındaki Japon orta Hidemasa Morita, sezon başında da Fenerbahçe'nin gündemine gelmişti. Morita, geçen sezonun devre arasında transfer olduğu Santa Clara'da 44 maçta 4 gol attı ve 3 asist yaptı. Japonya Milli Takımı'nda da oynayan 26 yaşındaki oyuncu, 12 maçta 2 gol kaydetti. Fenerbahçe, yine sezon başında Portekiz ekibi Estoril'den Miguel Crespo'yu transfer etti. Portekizli orta saha, performansıyla ve Galatasaray derbisinde son dakikalarda attığı galibiyet golüyle kendisini kanıtlamıştı.