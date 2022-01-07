Son dakika: Fenerbahçe istemişti, Acun Ilıcalı kapıyor! Vedat Muriqi derken ters köşe...

Son dakika haberi... Süper Lig'in ilk yarısında istediği sonuçları alamayan ve lider Trabzonspor'un 14 puan gerisinde kalan Fenerbahçe, gözünü transfere dikti. İngiliz ekibi Hull City'yi satın alan Acun Ilıcalı, bir kez daha Fenerbahçe'ye rakip oldu.