Giriş Tarihi: 21.05.2022 21:18
Güncelleme Tarihi: 21.05.2022
21:23
Son dakika: Fenerbahçe sezonu tamamladı, Devler Ligi biletini kaptı! İşte Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi muhtemel rakipleri...
Son dakika Fenerbahçe haberleri... Süper Lig'de 38. ve son hafta maçları oynanıyor. Ligde bu sezon beklentilerin altında kalan Fenerbahçe, sezonun son maçını kazanarak ligi ikincilikle tamamlamayı başardı. Bu sonuçla birlikte Şampiyonlar Ligi'ne 2. ön eleme turundan katılacak olan sarı-lacivertlilerin muhtemel rakipleri de belli oldu. İşte Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi muhtemel rakipleri...