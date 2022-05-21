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Haberler Galeri Son dakika: Fenerbahçe sezonu tamamladı, Devler Ligi biletini kaptı! İşte Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi muhtemel rakipleri...
Giriş Tarihi: 21.05.2022 21:18 Güncelleme Tarihi: 21.05.2022 21:23

Son dakika: Fenerbahçe sezonu tamamladı, Devler Ligi biletini kaptı! İşte Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi muhtemel rakipleri...

Son dakika Fenerbahçe haberleri... Süper Lig'de 38. ve son hafta maçları oynanıyor. Ligde bu sezon beklentilerin altında kalan Fenerbahçe, sezonun son maçını kazanarak ligi ikincilikle tamamlamayı başardı. Bu sonuçla birlikte Şampiyonlar Ligi'ne 2. ön eleme turundan katılacak olan sarı-lacivertlilerin muhtemel rakipleri de belli oldu. İşte Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi muhtemel rakipleri...

Son dakika: Fenerbahçe sezonu tamamladı, Devler Ligi biletini kaptı! İşte Fenerbahçe’nin Şampiyonlar Ligi muhtemel rakipleri...

Son dakika haberleri... Spor Toto Süper Lig'in 38. ve son haftasında heyecan devam ediyor. Yeni Malatyaspor'un Fenerbahçe'yi ağırladığı mücadele, futbolseverler tarafından keyifle takip edildi.

Son dakika: Fenerbahçe sezonu tamamladı, Devler Ligi biletini kaptı! İşte Fenerbahçe’nin Şampiyonlar Ligi muhtemel rakipleri...

Özellikle ikinci yarısında peş peşe gollerin geldiği karşılaşma, Fenerbahçe'nin 5-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı. Sarı-lacivertliler, bu sonuçla birlikte Şampiyonlar Ligi ikinci ön eleme turunda mücadele etmeye hak kazandı.

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Son dakika: Fenerbahçe sezonu tamamladı, Devler Ligi biletini kaptı! İşte Fenerbahçe’nin Şampiyonlar Ligi muhtemel rakipleri...

Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri, Serdar Dursun, Serdar Aziz, İrfan Can Kahveci ve Enner Valencia (2) kaydetti.

Son dakika: Fenerbahçe sezonu tamamladı, Devler Ligi biletini kaptı! İşte Fenerbahçe’nin Şampiyonlar Ligi muhtemel rakipleri...

Bu sezona ligde şampiyonluk umuduyla giren Fenerbahçe, beklentilerin altında kalmıştı. Vitor Pereira ile yaşanan başarısızlığın ardından İsmail Kartal, takımı düzlüğe çıkardı.

Son dakika: Fenerbahçe sezonu tamamladı, Devler Ligi biletini kaptı! İşte Fenerbahçe’nin Şampiyonlar Ligi muhtemel rakipleri...

İsmail Kartal'ın göreve gelmesinin ardından büyük bir çıkış yakalayan Fenerbahçe, ligde oynadığı son 14 karşılaşmada mağlubiyet yaşamazken, söz konusu sürede 11 galibiyet ve 3 beraberlikle 36 puan topladı.

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