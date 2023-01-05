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Haberler Galeri Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Arda Güler bombası patlıyor! İki dev Türkiye'ye geldi...
Giriş Tarihi: 05.01.2023 11:01 Güncelleme Tarihi: 05.01.2023 11:01

Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Arda Güler bombası patlıyor! İki dev Türkiye'ye geldi...

Smon dakika Fenerbahçe transfer haberi: Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk kupasını kaldırmak isteyen Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor... Sarı lacivertliler, lig yarışının yanı sıra transfer çalışmalarını da sürdürüyor. Transfer arayışlarının sürdüğü Kanarya'da takımdaki oyunculara talipler çıkıyor. Avrupa'nın en çok konuşulan isimlerinden biri olan Fenerbahçeli yıldız Arda Güler için iki dev takım devreye girdi. Ayrıca takımların temsilcilerinin de Türkiye'ye geldiği belirtildi. İşte tüm detaylar...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Arda Güler bombası patlıyor! İki dev Türkiye’ye geldi...

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk kupasını göğüslemek isteyen Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Arda Güler bombası patlıyor! İki dev Türkiye’ye geldi...

Sarı lacivertliler bir yandan lige odaklanırken, bir yandan da transfer çalışmalarını sürdürüyor.

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Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Arda Güler bombası patlıyor! İki dev Türkiye’ye geldi...

Kanarya; transfer arayışlarını sürdürürken, kadrodaki isimlere de teklifler gelmeye devam ediyor.

Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Arda Güler bombası patlıyor! İki dev Türkiye’ye geldi...

Fenerbahçe'de forma giyen genç yıldız Arda Güler ile ilgili olarak transfer iddialarına her gün bir yenisi ekleniyor.

Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Arda Güler bombası patlıyor! İki dev Türkiye’ye geldi...

Sarı lacivertli futbolcuya geride bıraktığımız günlerde Ajax'ın talip olduğu öne sürülmüştü.

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