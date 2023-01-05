Giriş Tarihi: 05.01.2023 11:01 Güncelleme Tarihi: 05.01.2023 11:01

Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Arda Güler bombası patlıyor! İki dev Türkiye'ye geldi...

Smon dakika Fenerbahçe transfer haberi: Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk kupasını kaldırmak isteyen Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor... Sarı lacivertliler, lig yarışının yanı sıra transfer çalışmalarını da sürdürüyor. Transfer arayışlarının sürdüğü Kanarya'da takımdaki oyunculara talipler çıkıyor. Avrupa'nın en çok konuşulan isimlerinden biri olan Fenerbahçeli yıldız Arda Güler için iki dev takım devreye girdi. Ayrıca takımların temsilcilerinin de Türkiye'ye geldiği belirtildi. İşte tüm detaylar...