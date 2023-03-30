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Haberler Galeri Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Arda Güler'de işler karıştı! Ezeli rakip transferi bozdu...
Giriş Tarihi: 30.03.2023 10:56 Güncelleme Tarihi: 30.03.2023 10:56

Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Arda Güler'de işler karıştı! Ezeli rakip transferi bozdu...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Fenerbahçe formasıyla hem Süper Lig'de hem de Avrupa'da gösterdiği performansla büyük beğeni toplayan genç yıldız Arda Güler ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor... Şu sıralar transferin gözde isimlerinden olan Arda ile ilgili gelen haberlerin ardı arkası kesilmiyor. Fenerbahçe'nin sözleşme uzatmayı planladığı genç oyuncu için İspanya devi Real Madrid devreye girmişti. Tüm bu gelişmeler sonrası, Arda Güler transferine ezeli rakibin de dahil olmasıyla işler karıştı. İşte tüm detaylar...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Arda Güler’de işler karıştı! Ezeli rakip transferi bozdu...

Fenerbahçe'de gösterdiği performansla büyük beğeni toplayan genç yıldız Arda Güler ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Arda Güler’de işler karıştı! Ezeli rakip transferi bozdu...

Şu sıralar transferin gözde isimlerinden olan Arda ile ilgili gelen haberlerin ardı arkası kesilmiyor.

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Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Arda Güler’de işler karıştı! Ezeli rakip transferi bozdu...

Fenerbahçe'nin sözleşme uzatmayı planladığı genç oyuncu için İspanya devi Real Madrid devreye girmişti.

Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Arda Güler’de işler karıştı! Ezeli rakip transferi bozdu...

Tüm bu gelişmeler sonrası, Arda Güler transferine ezeli rakibin de dahil olmasıyla işler karıştı. İşte tüm detaylar...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Arda Güler’de işler karıştı! Ezeli rakip transferi bozdu...

ARDA TRANSFERİNDE İŞLER KARIŞTI

Fenerbahçe'nin 18 yaşındaki yeteneği Arda Güler, Avrupa'nın dev kulüplerini birbirine düşürdü.

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