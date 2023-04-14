Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor. Lig'de Galatasaray'ın ardından 57 puanla 2. sırada yer alan sarı-lacivertli ekip, gelecek sezon için transfer çalışmalarına şimdiden başlamış durumda. Sezon başı ve ara transfer döneminde kadrosuna birçok oyuncu katan Kanarya, yeni sezon için dünya çapında ses getirecek bir transfere imza atmak için harekete geçti. Sarı- lacivertli ekip, ezeli rakipleri Beşiktaş ve Galatasaray'ın da gündemine aldığı dünya yıldızını listesine aldı. İşte o isim ve detaylar...