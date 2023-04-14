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Haberler Galeri Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Fenerbahçe fırsat transfer için düğmeye bastı! Galatasaray ve Beşiktaş derken...
Giriş Tarihi: 14.04.2023 16:32 Güncelleme Tarihi: 14.04.2023 16:32

Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Fenerbahçe fırsat transfer için düğmeye bastı! Galatasaray ve Beşiktaş derken...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor. Lig'de Galatasaray'ın ardından 57 puanla 2. sırada yer alan sarı-lacivertli ekip, gelecek sezon için transfer çalışmalarına şimdiden başlamış durumda. Sezon başı ve ara transfer döneminde kadrosuna birçok oyuncu katan Kanarya, yeni sezon için dünya çapında ses getirecek bir transfere imza atmak için harekete geçti. Sarı- lacivertli ekip, ezeli rakipleri Beşiktaş ve Galatasaray'ın da gündemine aldığı dünya yıldızını listesine aldı. İşte o isim ve detaylar...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Fenerbahçe fırsat transfer için düğmeye bastı! Galatasaray ve Beşiktaş derken...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor. Lig'de Galatasaray'ın ardından 57 puanla 2. sırada yer alan sarı-lacivertli ekip, gelecek sezon için transfer çalışmalarına şimdiden başlamış durumda. Sezon başı ve ara transfer döneminde kadrosuna birçok oyuncu katan Kanarya, yeni sezon için dünya çapında ses getirecek bir transfere imza atmak için harekete geçti. Sarı- lacivertli ekip, ezeli rakipleri Beşiktaş ve Galatasaray'ın da gündemine aldığı dünya yıldızını listesine aldı. İşte o isim ve detaylar...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Fenerbahçe fırsat transfer için düğmeye bastı! Galatasaray ve Beşiktaş derken...

Süper Lig'e Jorge Jesus önderliğinde müthiş bir başlangıç yapan Fenerbahçe, ligde 57 puanla ikinci sırada yer alıyor.

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Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Fenerbahçe fırsat transfer için düğmeye bastı! Galatasaray ve Beşiktaş derken...

Jorge Jesus'un öğrencileri Dünya Kupası sonrası liglere verilen aranın ardından bir düşüş yaşayarak liderliği ezeli rakibi Galatasaray'a kaptırmıştı.

Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Fenerbahçe fırsat transfer için düğmeye bastı! Galatasaray ve Beşiktaş derken...

UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda ise İspanyol temsilcisi Sevilla'ya elenen Kanarya, Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı finale yükseldi.

Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Fenerbahçe fırsat transfer için düğmeye bastı! Galatasaray ve Beşiktaş derken...

Portekizli teknik adamın takımda ki geleceği merak edilirken, sarı-lacivertli ekip yeni sezon için transfer çalışmalarına şimdiden başlamış durumda.

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