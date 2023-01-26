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Haberler Galeri Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Fenerbahçe'de 1 ayrılık 1 transfer! İşte bonservis bedeli...
Giriş Tarihi: 26.01.2023 09:29 Güncelleme Tarihi: 26.01.2023 09:29

Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Fenerbahçe'de 1 ayrılık 1 transfer! İşte bonservis bedeli...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Spor Toto Süper Lig'de Galatasaray'ın ardında 2. sırada bulunan Fenerbahçe'de gözler tranfere çevrildi... Bu sezon şampiyonluk kupasını müzesine götürerek hasreti bitirmek isteyen sarı lacivertliler, kadrosunu güçlendirmek için düğmeye bastı. Kanarya, yıldız isimle yollarını ayırmaya hazırlanırken, teknik direktör Jorge Jesus'un özellikle istediği yıldız isim için harekete geçti. Bonservis konusunda anlaşmaya varan Fenerbahçe, oyuncuyu pazar günü oynanacak Kasımpaşa maçına yetiştirmeye çalışıyor. İşte tüm detaylar...

Samet YÜKSEL
Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Fenerbahçe’de 1 ayrılık 1 transfer! İşte bonservis bedeli...

Süper Lig'de Galatasaray'ın ardında 2. sırada bulunan Fenerbahçe'de flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Fenerbahçe’de 1 ayrılık 1 transfer! İşte bonservis bedeli...

Bu sezon şampiyonluk kupasını müzesine götürerek hasreti bitirmek isteyen sarı lacivertliler, kadrosunu güçlendirmek için harekete geçti.

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Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Fenerbahçe’de 1 ayrılık 1 transfer! İşte bonservis bedeli...

Kanarya, yıldız isimle yollarını ayırmaya hazırlanırken, teknik direktör Jorge Jesus'un özellikle istediği yıldız isim için düğmeye bastı.

Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Fenerbahçe’de 1 ayrılık 1 transfer! İşte bonservis bedeli...

Bonservis konusunda anlaşmaya varan Fenerbahçe, oyuncuyu pazar günü oynanacak Kasımpaşa maçına yetiştirmeye çalışıyor.

Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Fenerbahçe’de 1 ayrılık 1 transfer! İşte bonservis bedeli...

İşte transfere dair tüm detaylar ve bonservis bedeli...

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