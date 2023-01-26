Giriş Tarihi: 26.01.2023 09:29 Güncelleme Tarihi: 26.01.2023 09:29

Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Fenerbahçe'de 1 ayrılık 1 transfer! İşte bonservis bedeli...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Spor Toto Süper Lig'de Galatasaray'ın ardında 2. sırada bulunan Fenerbahçe'de gözler tranfere çevrildi... Bu sezon şampiyonluk kupasını müzesine götürerek hasreti bitirmek isteyen sarı lacivertliler, kadrosunu güçlendirmek için düğmeye bastı. Kanarya, yıldız isimle yollarını ayırmaya hazırlanırken, teknik direktör Jorge Jesus'un özellikle istediği yıldız isim için harekete geçti. Bonservis konusunda anlaşmaya varan Fenerbahçe, oyuncuyu pazar günü oynanacak Kasımpaşa maçına yetiştirmeye çalışıyor. İşte tüm detaylar...