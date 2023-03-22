Giriş Tarihi: 22.03.2023 10:01
Güncelleme Tarihi: 22.03.2023
10:02
Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Fenerbahçe bombayı patlattı! İşte yeni sezonun ilk transferi...
Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe, ligde en son Alanyaspor'u 3-1'lik skorla mağlup etti. Bu sezon Jorge Jesus önderliğinde lige müthiş bir başlangıç yapan ve Dünya Kupası sebebiyle liglere verilen ara sonrası liderliği Galatasaray'a kaptıran sarı-lacivertli ekip, sezon sonu şampiyonluk için mücadeleye devam ederken, bir yandan da yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdürüyor. Yeni sezona bomba bir transferle girmek isteyen sarı-lacivertli ekibin listesinde yer alan ilk oyuncu da ortaya çıktı. İşte o isim ve detaylar...