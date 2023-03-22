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Haberler Galeri Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Fenerbahçe bombayı patlattı! İşte yeni sezonun ilk transferi...
Giriş Tarihi: 22.03.2023 10:01 Güncelleme Tarihi: 22.03.2023 10:02

Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Fenerbahçe bombayı patlattı! İşte yeni sezonun ilk transferi...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe, ligde en son Alanyaspor'u 3-1'lik skorla mağlup etti. Bu sezon Jorge Jesus önderliğinde lige müthiş bir başlangıç yapan ve Dünya Kupası sebebiyle liglere verilen ara sonrası liderliği Galatasaray'a kaptıran sarı-lacivertli ekip, sezon sonu şampiyonluk için mücadeleye devam ederken, bir yandan da yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdürüyor. Yeni sezona bomba bir transferle girmek isteyen sarı-lacivertli ekibin listesinde yer alan ilk oyuncu da ortaya çıktı. İşte o isim ve detaylar...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Fenerbahçe bombayı patlattı! İşte yeni sezonun ilk transferi...

Süper Lig'de yeni sezona Jorge Jesus önderliğinde müthiş başlayan Fenerbahçe, Milli ara sonrası zorlu derbi sınavına çıkacak. Jorge Jesus, Alanyaspor maçında hakeme itiraz etmesi sonucu kırmızı kart görmesi nedeniyle kulübede yer alamayacak. Sarı-lacivertli ekip, maça mutlak galibiyet parolası için çıkarken, kritik maçta puan kaybı yaşamak istemiyor.

Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Fenerbahçe bombayı patlattı! İşte yeni sezonun ilk transferi...

Süper Lig'de en son Alanyaspor'u 3-1'lik skorla mağlup eden Fenerbahçe, Galatasaray'ın arkasında 54 puanla 2. sırada yer alıyor.

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Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Fenerbahçe bombayı patlattı! İşte yeni sezonun ilk transferi...

Ara transfer döneminde kadrosuna ilk olarak Samet Akaydın'ı katan Fenerbahçe, ardından Jayden Oosterwolde ve Emre Demir transferini açıklarken, Bruma'yı zorunlu satın alma opsiyonuyla almıştı.

Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Fenerbahçe bombayı patlattı! İşte yeni sezonun ilk transferi...

Emre Demir'i 1. Lig ekibi Samsunspor'a kiralık olarak gönderen Fenerbahçe, Bruma'yı da Portekiz ekibi Benfica'ya kiralamıştı.

Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Fenerbahçe bombayı patlattı! İşte yeni sezonun ilk transferi...

FERDİ KADIOĞLU İÇİN REKOR BONSERVİS

Ferdi Kadıoğlu, Ajax ve Napoli gibi önemli takımlar tarafından takip ediliyor. Fenerbahçe'den yaptığı Eljif Elmas ve Kim Min-Jae transferlerinden son derece memnun olan Napoli, Ferdi Kadıoğlu için de bastırıyor.

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