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Haberler Galeri Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Fenerbahçe'den Beşiktaş'a yılın çalımı! Meksikalı golcü Kanarya oluyor...
Giriş Tarihi: 13.04.2023 15:42 Güncelleme Tarihi: 13.04.2023 15:42

Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Fenerbahçe'den Beşiktaş'a yılın çalımı! Meksikalı golcü Kanarya oluyor...

Son dakika Fenerbahçe tansfer haberi: Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor. Beşiktaş ve Fenerbahçe, ligde olduğu gibi bu kez de transfer yarışında karşı karşıya geldi. İki ezeli rakip, sezon sonu şampiyonluk ipini göğüslemek isterken yeni sezon için de transfer çalışmalarına şimdiden başlamış durumda. Sarı-lacivertli ekip, transferde Beşiktaş'ın listesinde yer alan oyuncu için flaş bir hamle yaptı. İşte o isim ve detaylar...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Fenerbahçe’den Beşiktaş’a yılın çalımı! Meksikalı golcü Kanarya oluyor...

Son dakika Fenerbahçe tansfer haberi: Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor. Beşiktaş ve Fenerbahçe, ligde olduğu gibi bu kez de transfer yarışında karşı karşıya geldi. İki ezeli rakip, sezon sonu şampiyonluk ipini göğüslemek isterken yeni sezon için de transfer çalışmalarına şimdiden başlamış durumda. Sarı-lacivertli ekip, transferde Beşiktaş'ın listesinde yer alan oyuncu için flaş bir hamle yaptı. İşte o isim ve detaylar...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Fenerbahçe’den Beşiktaş’a yılın çalımı! Meksikalı golcü Kanarya oluyor...

Süper Lig'e Jorge Jesus önderliğinde müthiş bir başlangıç yapan Fenerbahçe, ligde 57 puanla ikinci sırada yer alıyor.

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Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Fenerbahçe’den Beşiktaş’a yılın çalımı! Meksikalı golcü Kanarya oluyor...

Jesus'un öğrencileri Dünya Kupası sonrası liglere verilen aranın ardından bir düşüş yaşayarak liderliği ezeli rakibi Galatasaray'a kaptırmıştı.

Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Fenerbahçe’den Beşiktaş’a yılın çalımı! Meksikalı golcü Kanarya oluyor...

UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda ise İspanyol temsilcisi Sevilla'ya elenen Kanarya, Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı finale yükseldi.

Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Fenerbahçe’den Beşiktaş’a yılın çalımı! Meksikalı golcü Kanarya oluyor...

Portekizli teknik adamın takımda ki geleceği merak edilirken, sarı-lacivertli ekip yeni sezon için transfer çalışmalarına şimdiden başlamış durumda.

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