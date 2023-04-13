Son dakika Fenerbahçe tansfer haberi: Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor. Beşiktaş ve Fenerbahçe, ligde olduğu gibi bu kez de transfer yarışında karşı karşıya geldi. İki ezeli rakip, sezon sonu şampiyonluk ipini göğüslemek isterken yeni sezon için de transfer çalışmalarına şimdiden başlamış durumda. Sarı-lacivertli ekip, transferde Beşiktaş'ın listesinde yer alan oyuncu için flaş bir hamle yaptı. İşte o isim ve detaylar...