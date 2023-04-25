Giriş Tarihi: 25.04.2023 18:08 Güncelleme Tarihi: 25.04.2023 18:11

Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Fenerbahçe'den nefesleri kesen transfer! Kanarya aradığını dünya devinde buldu...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasındaki kritik mücadelede İstanbulspor'u konuk eden Fenerbahçe, son anlarda kalesinde gördüğü golle sahadan 3-3'lük beraberlikle ayrıldı. Bu skorla beraber lider Galatasaray ile olan puan farkını azaltamayan sarı-lacivertli ekip, gelecek sezon planlamalarına şimdiden başladı. Kanarya, bu yıl beklentilerin altında kalarak geçtiğimiz sezonki performansını sergileyemeyen yetenekli futbolcunun yerine dünya yıldızını gündemine aldı. İşte son dakika haberinin tüm detayları...