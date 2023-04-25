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Haberler Galeri Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Fenerbahçe'den nefesleri kesen transfer! Kanarya aradığını dünya devinde buldu...
Giriş Tarihi: 25.04.2023 18:08 Güncelleme Tarihi: 25.04.2023 18:11

Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Fenerbahçe'den nefesleri kesen transfer! Kanarya aradığını dünya devinde buldu...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasındaki kritik mücadelede İstanbulspor'u konuk eden Fenerbahçe, son anlarda kalesinde gördüğü golle sahadan 3-3'lük beraberlikle ayrıldı. Bu skorla beraber lider Galatasaray ile olan puan farkını azaltamayan sarı-lacivertli ekip, gelecek sezon planlamalarına şimdiden başladı. Kanarya, bu yıl beklentilerin altında kalarak geçtiğimiz sezonki performansını sergileyemeyen yetenekli futbolcunun yerine dünya yıldızını gündemine aldı. İşte son dakika haberinin tüm detayları...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Fenerbahçe’den nefesleri kesen transfer! Kanarya aradığını dünya devinde buldu...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasındaki kritik mücadelede İstanbulspor'u konuk eden Fenerbahçe, son anlarda kalesinde gördüğü golle sahadan 3-3'lük beraberlikle ayrıldı. Bu skorla beraber lider Galatasaray ile olan puan farkını azaltamayan sarı-lacivertli ekip, gelecek sezon planlamalarına şimdiden başladı. Kanarya, bu yıl beklentilerin altında kalarak geçtiğimiz sezonki performansını sergileyemeyen yetenekli futbolcunun yerine dünya yıldızını gündemine aldı. İşte son dakika haberinin tüm detayları...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Fenerbahçe’den nefesleri kesen transfer! Kanarya aradığını dünya devinde buldu...

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasındaki müsabakalar nefesleri kesmeye devam ediyor.

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Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Fenerbahçe’den nefesleri kesen transfer! Kanarya aradığını dünya devinde buldu...

Haftanın önemli maçlarından birinde Galatasaray, evinde Fatih Karagümrük ile berabere kalarak, Fenerbahçe'ye puanı eritme şansı sundu.

Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Fenerbahçe’den nefesleri kesen transfer! Kanarya aradığını dünya devinde buldu...

Ligin düşme hattına yakın sıralamada yer alan İstanbulspor'u evinde konuk eden Fenerbahçe, iki defa öne geçtiği mücalede skoru koruyamadı ve sahadan 3-3'lük beraberlikle ayrıldı.

Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Fenerbahçe’den nefesleri kesen transfer! Kanarya aradığını dünya devinde buldu...

Ezeli rakibi ile olan puan farkını 4'e düşürme fırsatı tepen Kanarya, puanını 64'e yükseltti ve ligin son düzlüklerine 6 puan geride 2. sırada girdi.

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