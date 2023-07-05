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Haberler Galeri Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Fenerbahçe'den yılın transfer çalımı! Beşiktaş'ın istediği yıldızı alıyor...
Giriş Tarihi: 05.07.2023 15:02 Güncelleme Tarihi: 05.07.2023 15:02

Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Fenerbahçe'den yılın transfer çalımı! Beşiktaş'ın istediği yıldızı alıyor...

Son dakika Fenerbahçe haberi: Transfer sezonuna hızlı giren Fenerbahçe, yeni sezon öncesi Ryan Kent ve Edin Dzeko transferlerini açıklamıştı. Yeni bir transfere daha imza atmak isteyen Kanarya, ezeli rakibi Beşiktaş'ın da görüştüğü oyuncuya talip oldu. Sarı-lacivertli yöneticiler, transferde önce davranmak ve oyuncuya imzayı attırmak istiyor. İşte son dakika haberinin detayları...

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Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Fenerbahçe’den yılın transfer çalımı! Beşiktaş’ın istediği yıldızı alıyor...

Geride bıraktığımı sezonu ikinci sırada bitiren ve Ziraat Türkiye Kupası'nda da şampiyon olan Fenerbahçe'den son dakika transfer haberleri gelmeye devam ediyor.

Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Fenerbahçe’den yılın transfer çalımı! Beşiktaş’ın istediği yıldızı alıyor...

Yeni sezonda UEFA Konferans Ligi'ne katılmak adına ön eleme maçları oynayacak olan Kanarya, transfer sezonuna hızlı girmiş ve Ryan Kent ile Edin Dzeko transferlerini açıklamıştı.

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Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Fenerbahçe’den yılın transfer çalımı! Beşiktaş’ın istediği yıldızı alıyor...

İSMAİL KARTAL'DAN ŞAMPİYONLUK SÖZLERİ

İsmail Kartal'ı da göreve getiren Fenerbahçe, sezona şampiyonluk parolasıyla girmek istiyor. Göreve gelen İsmail Kartal, yeni sezonda şampiyon olacaklarını belirterek şunları söyledi:

Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Fenerbahçe’den yılın transfer çalımı! Beşiktaş’ın istediği yıldızı alıyor...

"Bu sene 9 yıl geçti. Bu işe bir son vermemiz gerekiyor. İnşallah Allah'ın izniyle bu sene şampiyon biz olacağız. Şampiyon olmak için de oyuncularımla konuştum çok çalışacağız" dedi.

Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Fenerbahçe’den yılın transfer çalımı! Beşiktaş’ın istediği yıldızı alıyor...

Kesenin ağzını açan yönetim, transfer listesindeki oyuncular için görüşmelerine devam ederken, flaş bir gelişme yaşandı.

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