Giriş Tarihi: 05.07.2023 15:02
Güncelleme Tarihi: 05.07.2023
15:02
Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Fenerbahçe'den yılın transfer çalımı! Beşiktaş'ın istediği yıldızı alıyor...
Son dakika Fenerbahçe haberi: Transfer sezonuna hızlı giren Fenerbahçe, yeni sezon öncesi Ryan Kent ve Edin Dzeko transferlerini açıklamıştı. Yeni bir transfere daha imza atmak isteyen Kanarya, ezeli rakibi Beşiktaş'ın da görüştüğü oyuncuya talip oldu. Sarı-lacivertli yöneticiler, transferde önce davranmak ve oyuncuya imzayı attırmak istiyor. İşte son dakika haberinin detayları...