Giriş Tarihi: 24.01.2024 11:48
Güncelleme Tarihi: 24.01.2024
11:49
Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Ve Fenerbahçe'nin milli yıldız gidiyor! Devlerden flaş teklif geldi...
Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Bu sezon ligde şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor. İsmail Kartal önderliğinde yoluna emin adımlarla ilerleyen Kanarya'da takımın yıldız oyuncularına teklifler gelmeye devam ediyor. Sarı-lacivertli takımın yıldızlarından olan milli oyuncu için iki talip çıktı ve resmi tekilf yapıldı. İşte son transfer haberinin detayları...