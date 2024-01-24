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Haberler Galeri Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Ve Fenerbahçe'nin milli yıldız gidiyor! Devlerden flaş teklif geldi...
Giriş Tarihi: 24.01.2024 11:48 Güncelleme Tarihi: 24.01.2024 11:49

Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Ve Fenerbahçe'nin milli yıldız gidiyor! Devlerden flaş teklif geldi...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Bu sezon ligde şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor. İsmail Kartal önderliğinde yoluna emin adımlarla ilerleyen Kanarya'da takımın yıldız oyuncularına teklifler gelmeye devam ediyor. Sarı-lacivertli takımın yıldızlarından olan milli oyuncu için iki talip çıktı ve resmi tekilf yapıldı. İşte son transfer haberinin detayları...

Samet YÜKSEL
Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Ve Fenerbahçe’nin milli yıldız gidiyor! Devlerden flaş teklif geldi...

Lider Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'de 22. hafta maçında deplasmanda bugün Rams Başakşehir'e konuk olacak. 24 Ocak Çarşamba günü saat 20.00'da Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak mücadeleyi Abdulkadir Bitigen yönetecek.

Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Ve Fenerbahçe’nin milli yıldız gidiyor! Devlerden flaş teklif geldi...

Teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, koşu, ısınma, koordinasyon hareketleri ve pas çalışmalarıyla başladı. Ardından 3 gruba ayrılan oyuncular 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. Antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla sona erdi.

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Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Ve Fenerbahçe’nin milli yıldız gidiyor! Devlerden flaş teklif geldi...

Ara transfer dönemine de hızlı giren sarı-lacivertli takım önce savunmaya Bonucci ve 6 numaraya da Krunic transferlerini yaparak kadrosunu daha da güçlendirdi.

Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Ve Fenerbahçe’nin milli yıldız gidiyor! Devlerden flaş teklif geldi...

F.BAHÇE'DEN PUAN KAYBI

Son olarak evinde Samsunspor ile berabere kalarak beklenmedik bir sonuçla karşılaşan sarı-lacivertliler, 1 puana razı geldi.

Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Ve Fenerbahçe’nin milli yıldız gidiyor! Devlerden flaş teklif geldi...

Ayrıca UEFA Konferans Ligi'ne de fırtına gibi başlayan temsilcimiz bulduğu H grubundan lider çıkarak doğrudan son 16 turuna kaldı.

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