Bu sezon Süper Lig'de Jorge Jesus önderliğinde bambaşka bir kimliğe bürünen ve iyi bir başlangıç yapan Fenerbahçe, Dünya Kupası sebebiyle liglere verilen arada bir düşüş yaşamıştı. Liderliği Galatasaray'a kaptıran sarı-lacivertli ekip, sezon sonu şampiyonluk mücadelesini sürdürürken, takımın genç yıldızına Premier Lig devi talip oldu. İşte o isim ve detaylar...