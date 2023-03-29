Giriş Tarihi: 29.03.2023 16:32
Güncelleme Tarihi: 29.03.2023
16:35
Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Fenerbahçe'nin yıldızı yuvadan uçuyor! Ödenecek rakam belli oldu...
Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor. Sezon sonu şampiyonluğu göğüslemek isteyen sarı-lacivertli ekip, yeni sezon için de şimdiden transfer çalışmalarına başladı. Kanarya, transfer edilecek oyuncuların yanı sıra takımda kalacak ve gidecek oyuncuları da belirlemek için çalışmalar yürütürken, takımın yıldız oyuncusu Premier Lig ekibinin radarına girdi. Oyuncunun transferi için ödenecek rakam da belli oldu. İşte o isim ve detaylar...