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Haberler Galeri Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Fenerbahçe'nin yıldızı yuvadan uçuyor! Ödenecek rakam belli oldu...
Giriş Tarihi: 29.03.2023 16:32 Güncelleme Tarihi: 29.03.2023 16:35

Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Fenerbahçe'nin yıldızı yuvadan uçuyor! Ödenecek rakam belli oldu...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor. Sezon sonu şampiyonluğu göğüslemek isteyen sarı-lacivertli ekip, yeni sezon için de şimdiden transfer çalışmalarına başladı. Kanarya, transfer edilecek oyuncuların yanı sıra takımda kalacak ve gidecek oyuncuları da belirlemek için çalışmalar yürütürken, takımın yıldız oyuncusu Premier Lig ekibinin radarına girdi. Oyuncunun transferi için ödenecek rakam da belli oldu. İşte o isim ve detaylar...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Fenerbahçe’nin yıldızı yuvadan uçuyor! Ödenecek rakam belli oldu...

Bu sezon Süper Lig'de Jorge Jesus önderliğinde bambaşka bir kimliğe bürünen ve iyi bir başlangıç yapan Fenerbahçe, Dünya Kupası sebebiyle liglere verilen arada bir düşüş yaşamıştı. Liderliği Galatasaray'a kaptıran sarı-lacivertli ekip, sezon sonu şampiyonluk mücadelesini sürdürürken, takımın genç yıldızına Premier Lig devi talip oldu. İşte o isim ve detaylar...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Fenerbahçe’nin yıldızı yuvadan uçuyor! Ödenecek rakam belli oldu...

Spor Toto Süper Lig'de 54 puanla Galatasaray'ın 6 puan gerisinde yer alan Fenerbahçe, bu hafta sahasında Beşiktaş'ı konuk edecek.

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Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Fenerbahçe’nin yıldızı yuvadan uçuyor! Ödenecek rakam belli oldu...

Zorlu karşılaşmaya mutlak galibiyet parolası ile çıkacak Kanarya, yeni sezon için de transfer çalışmalarına şimdiden başladı.

Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Fenerbahçe’nin yıldızı yuvadan uçuyor! Ödenecek rakam belli oldu...

Sezon başında ve ara transfer döneminde kadrosuna birçok takviye yapan Fenerbahçe, sezon sonu şampiyonluk hedefini sürdürürken, Bu sezon Jesus yönetiminde Avrupa'da başarılı performans sergileyen yıldız isimlere teklifler gelmeye devam ediyor.

Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Fenerbahçe’nin yıldızı yuvadan uçuyor! Ödenecek rakam belli oldu...

İSMAİL YÜKSEK'E SERİE'DAN TALİP

Fenerbahçe'de birçok oyuncu, bu sezon takımın gösterdiği performansla birlikte Avrupa ekiplerinin dikkatini çekmiş durumda.

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