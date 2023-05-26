Giriş Tarihi: 26.05.2023 11:20 Güncelleme Tarihi: 26.05.2023 11:20

Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Ferdi Kadıoğlu gidiyor o geliyor! Galatasaray da devrede...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Spor Toto Süper Lig'in bitimine sayılı günler kala Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor... Ezeli rakibi Galatasaray'ın şampiyonluk yarışında gerisinde kalan sarı lacivertliler, gelecek sezon için de çalışmalarını sürdürüyor. Kanarya, arayışlarını sürdürürken, bomba bir transfer gündeme geldi. Fenerbahçe, Ferdi Kadıoğlu'nun ayrılma durumuna göre transfer edeceği ismi buldu. Yıldız oyuncu için ezeli rakip Galatasaray'ın da devrede olduğu belirtildi. İşte o isim ve tüm detaylar...