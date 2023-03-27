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Haberler Galeri Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Ferdi Kadıoğlu yuvadan uçuyor! Milli maç sonrası yeni takımı...
Giriş Tarihi: 27.03.2023 10:33 Güncelleme Tarihi: 27.03.2023 10:33

Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Ferdi Kadıoğlu yuvadan uçuyor! Milli maç sonrası yeni takımı...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Spor Toto Süper Lig'de Galatasaray'ın arkasında ikinci sırada bulunan Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor... Bu sezon şampiyonluğu göğüslemek isteyen sarı lacivertlilerde yaz transfer dönemi için transfer çalışmaları da başladı. Transfer edilecek isimleri belirleyen Kanarya, yıldız oyuncusu Ferdi Kadıoğlu ile sezon sonu vedalaşabilir. Gösterdiği performansla büyük beğeni toplayan ve Ermanistan maçında izlenen yıldız oyuncuya 4 dev takımın talip olduğu belirtildi. İşte o takımlar ve tüm detaylar...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Ferdi Kadıoğlu yuvadan uçuyor! Milli maç sonrası yeni takımı...

Süper Lig'de Galatasaray'ın arkasında ikinci sırada bulunan Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Ferdi Kadıoğlu yuvadan uçuyor! Milli maç sonrası yeni takımı...

Bu sezon şampiyonluğu göğüslemek isteyen sarı lacivertlilerde yaz transfer dönemi için transfer çalışmaları da başladı.

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Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Ferdi Kadıoğlu yuvadan uçuyor! Milli maç sonrası yeni takımı...

Transfer edilecek isimleri belirleyen Kanarya, yıldız oyuncusu Ferdi Kadıoğlu ile sezon sonu yollarını ayırabilir.

Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Ferdi Kadıoğlu yuvadan uçuyor! Milli maç sonrası yeni takımı...

Gösterdiği performansla büyük beğeni toplayan ve Ermanistan maçında izlenen yıldız oyuncuya 4 dev takımın talip olduğu belirtildi. İşte o takımlar ve tüm detaylar...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Ferdi Kadıoğlu yuvadan uçuyor! Milli maç sonrası yeni takımı...

FERDİ SCOUTLARI PEŞİNE TAKTI

Jesus'un vazgeçilmezi olan ve kulübünde hem sağ hem de sol bekte başarılı bir performans ortaya koyan Ferdi Kadıoğlu, gittiği her yerde peşine scoutları takıyor.

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