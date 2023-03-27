Giriş Tarihi: 27.03.2023 10:33 Güncelleme Tarihi: 27.03.2023 10:33

Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Ferdi Kadıoğlu yuvadan uçuyor! Milli maç sonrası yeni takımı...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Spor Toto Süper Lig'de Galatasaray'ın arkasında ikinci sırada bulunan Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor... Bu sezon şampiyonluğu göğüslemek isteyen sarı lacivertlilerde yaz transfer dönemi için transfer çalışmaları da başladı. Transfer edilecek isimleri belirleyen Kanarya, yıldız oyuncusu Ferdi Kadıoğlu ile sezon sonu vedalaşabilir. Gösterdiği performansla büyük beğeni toplayan ve Ermanistan maçında izlenen yıldız oyuncuya 4 dev takımın talip olduğu belirtildi. İşte o takımlar ve tüm detaylar...