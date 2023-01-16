Giriş Tarihi: 16.01.2023 08:27 Güncelleme Tarihi: 16.01.2023 08:28

Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Haji Wright kararı verildi! Teklif ve yeni golcü...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında deplasmanda Gaziantep FK'yı 2-1 mağlup eden Fenerbahçe'de flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor... Şampiyonluğu göğüslemek isteyen sarı lacivertliler, kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdürüyor. Golcü transferi yapmak isteyen Kanarya, Antalyasporlu Haji Wright için teklifini yapmıştı. Akdeniz ekibinin rakamı az bulmasıyla Fenerbahçe'den yeni bir teklif geldi. Sarı lacivertli yönetim, teklifin yanı sıra oyuncunun alternatifini de belirledi. İşte yapılan teklif ve o isimler...