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Haberler Galeri Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Haji Wright kararı verildi! Teklif ve yeni golcü...
Giriş Tarihi: 16.01.2023 08:27 Güncelleme Tarihi: 16.01.2023 08:28

Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Haji Wright kararı verildi! Teklif ve yeni golcü...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında deplasmanda Gaziantep FK'yı 2-1 mağlup eden Fenerbahçe'de flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor... Şampiyonluğu göğüslemek isteyen sarı lacivertliler, kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdürüyor. Golcü transferi yapmak isteyen Kanarya, Antalyasporlu Haji Wright için teklifini yapmıştı. Akdeniz ekibinin rakamı az bulmasıyla Fenerbahçe'den yeni bir teklif geldi. Sarı lacivertli yönetim, teklifin yanı sıra oyuncunun alternatifini de belirledi. İşte yapılan teklif ve o isimler...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Haji Wright kararı verildi! Teklif ve yeni golcü...

Adana Demirspor'dan Samet Akaydın'ı 3.7 milyon Euro bonservisle kadrosuna katan Fenerbahçe 'de transfer çalışmaları devam ediyor.

Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Haji Wright kararı verildi! Teklif ve yeni golcü...

Forvet hattına bir takviye yapmayı planlayan ve Haji Wright'ı öncelikli hedefi belirleyen Kanarya, Antalyaspor'a yaptığı öneriyi artırma kararı aldı. Kulüpler anlaşamazsa rota gündemdeki diğer iki isme dönecek.

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Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Haji Wright kararı verildi! Teklif ve yeni golcü...

JORGE JESUS NEŞTERİ VURDU

Süper Lig'de Gaziantep deplasmanı öncesi teknik direktör Jorge Jesus, ilk 11'inde önemli değişiklikler yaptı. Jesus, Kadıköy'de Galatasaray 'a 3-0 yenildikleri derbinin ardından adeta neşteri vurdu. Portekizli teknik adam, Cim Bom'a karşı işe yaramayan üçlü savunmadan Antep'te vazgeçti ve 4'lü defans hattıyla takımını sahaya çıkardı.

Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Haji Wright kararı verildi! Teklif ve yeni golcü...

Taktik anlayış olarak Kanarya, 3-4-2-1 yerine bu kez 4-4- 2'yi tercih etti. Osayi Samuel ve Serdar Aziz yedek kulübesinde otururken, savunmanın göbeğinde Attila Szalai'nin yanında yeni transfer Samet Akaydın görev aldı. Ferdi Kadıoğlu bu kez sol kanat bekinden sağ bek pozisyonuna geçti. En son 12 Kasım 2022'deki Giresunspor maçında ilk 11'de oynayan Alioski, yaklaşık 2 ay sonra sol bekte sahaya çıktı.

Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Haji Wright kararı verildi! Teklif ve yeni golcü...

ZAJC VE GUSTAVO KADRO DIŞI

Derbide üçlü stoper hattının solunda görev alan Gustavo Henrique, Miha Zajc'le birlikte kafilede yer almasına rağmen maç kadrosuna alınmadı. Serdar Aziz, bu kez kulübeye çekildi. Orta alanda MertHakan Yandaş, bu sezon ligde ilk kez 11'de (Ligde son maçı, 27 Aralık 2022'de Hatayspor'da karşıydı.) oynadı.

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