Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: İsmail Kartal, milli yıldıza resmen talip oldu! G.Saray alıyor derken...
Giriş Tarihi: 11.07.2023 16:12 Güncelleme Tarihi: 11.07.2023 16:12

Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: İsmail Kartal, milli yıldıza resmen talip oldu! G.Saray alıyor derken...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Yeni sezon için çalışmalarını devam ettiren ve Rusya'da hazırlık kampı yapan Fenerbahçe'de transfer hareketliliği yaşanıyor. İsmail Kartal'ın istekleri doğrultusunda hareket yönetim, deneyimli hocanın istediği milli yıldız için Fransa'ya hareket edecek. G.Saray'ın da talip olduğu oyuncu içni yılın flaş transferine imza atmak isteyen Kanarya, kesenin ağzını açtı. İşte o yıldız isim ve transfer detayları...

SABAH.COM.TR DIŞ HABERLER
Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: İsmail Kartal, milli yıldıza resmen talip oldu! G.Saray alıyor derken...

Spor Toto Süper Lig'inde şampiyonluğu ezeli rakibi Galatasaray'a kaptıran Fenerbahçe'den son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Transfer sezonunun hızlı takımı olan Kanarya, yeni sezon için kadrosunu güçlendirmek adına yoğun mesai harcıyor.

Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: İsmail Kartal, milli yıldıza resmen talip oldu! G.Saray alıyor derken...

TRANSFER SEZONUNU HIZLI TAKIMI FENERBAHÇE

Yeni sezon için Ryan Kent, Edin Dzeko ve Djiku transflerlerini açıklayan Fenerbahçe, İsmail Kartal önderliğinde hazırlıklarına devam ediyor.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: İsmail Kartal, milli yıldıza resmen talip oldu! G.Saray alıyor derken...

Fenerbahçe'nin bir diğer transferi de Umut Nayir oldu. Bonservisi Eyüpspor'da olan 30 yaşındaki forvet, sarı-lacivertli kulüp ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı.

Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: İsmail Kartal, milli yıldıza resmen talip oldu! G.Saray alıyor derken...

Süper Lig'de geçen sezon kiralık olarak Ümraniyespor forması giyen ve 31 maçta; 17 gol atıp, 3 asist yaparak kariyerinin en parlak dönemini yaşayan Umut, yeni takımında Edin Dzeko, Michy Batshuayi, Joao Pedro ve Serdar Dursun'la forma yarışı verecek.

Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: İsmail Kartal, milli yıldıza resmen talip oldu! G.Saray alıyor derken...

ARDA GÜLER YERİNE YILDIZ OYUNCU

Fenerbahçe'de takımdan kimlerin ayrılacağı merak edilirken, aynı zamanda flaş ve sürpriz transfer iddiaları da gündeme geliyor. Arda Güler'i Real Madrid'e satan sarı-lacivertli takım, hücum hattını başka yıldızı isimlerle güçlendirmek istiyor.

SON DAKİKA