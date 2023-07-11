Giriş Tarihi: 11.07.2023 16:12
Güncelleme Tarihi: 11.07.2023
16:12
Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: İsmail Kartal, milli yıldıza resmen talip oldu! G.Saray alıyor derken...
Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Yeni sezon için çalışmalarını devam ettiren ve Rusya'da hazırlık kampı yapan Fenerbahçe'de transfer hareketliliği yaşanıyor. İsmail Kartal'ın istekleri doğrultusunda hareket yönetim, deneyimli hocanın istediği milli yıldız için Fransa'ya hareket edecek. G.Saray'ın da talip olduğu oyuncu içni yılın flaş transferine imza atmak isteyen Kanarya, kesenin ağzını açtı. İşte o yıldız isim ve transfer detayları...